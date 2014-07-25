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Культура

25 июля 2014, 13:30

Швейцарским шоколадом будут угощать в саду имени Баумана

еда культура Сад имени Баумана шоколад Швейцария дегустации свежий воздух семейная и молодёжная политика

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 по 3 августа в саду имени Баумана организуют Швейцарские вечера. Гостей праздника, который в Москве проводится впервые, ждут театральные представления, выступления музыкантов и дегустация национальных блюд.

В эти вечера у москвичей и гостей столицы появится возможность попробовать настоящий швейцарский шоколад.

Ежедневно перед москвичами и гостями столицы будут выступать артисты швейцарской школы театра "Димитри", которые планируют представлять спектакли с элементами акробатики и клоунады. За музыкальную программу будут отвечать Аркадий Шилклопер, играющий на альпийском роге, и швейцарский скрипач Винсент Милью, который выступит вместе с московской джазовой группой Djangoband.

Также откроется фотовыставка "Панорамы Швейцарии". А еще гости праздника примут участие в розыгрыше билетов в Швейцарию.

"Первое августа, день праздника, считается особенным днем для любого швейцарца. Союз между кантонами Ури, Швиц и Унтервальден, положивший начало швейцарской государственности, был заключен еще в 1291 году, и вот уже более 700 лет Национальный день Швейцарии отмечается по всей стране, в больших городах и маленьких деревнях", - отметили в департаменте культуры Москвы.

Швейцарские вечера будут проходить с 19.00 до 23.00. Мероприятие проведут в рамках празднования 200-летия установления дипломатических отношений между Россией и Швейцарией.

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