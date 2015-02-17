Старейшему кулинару России исполнилось 100 лет

Старейший кулинар России отпраздновал столетний юбилей

Старейший кулинар России отпраздновал свой столетний юбилей в столице. Именинника поздравляли представители власти, а также известные рестораторы и представители Ассоциации кулинаров, сообщает Агентство "Москва".

Сам юбиляр Сергей Протопопов провел для гостей мастер-класс по выпечке блинов, а также поделился секретами долголетия. "Я стараюсь не есть жареного, питаюсь только тушеным или отварным. Готовлю только на растительном масле, причем не рафинированном, а натуральном", – рассказал Протопопов.

Именинник начал трудиться на кулинарном поприще в 1930 году. Блюда Протопопова пробовала вся партийная элита страны, Юрий Гагарин и многие гости советского государства.

"Сергей Иванович работал и в столовых, и в кафе, и в ресторанах, а также был главным кулинаром города и обеспечивал правительственные мероприятия", – отметил президент Ассоциации кулинаров России Виктор Беляев.

Юбилей старейшего кулинара страны отмечали в ресторане отеля "Метрополь", где подготовили праздничный многоярусный торт.

Ранее M24.ru сообщало, что в столице назвали победителей конкурса "Лучший школьный повар". Ими стали повар ЗАО "Комбинат дошкольного питания" в школе №463 Денис Колесниченко и повар основного производства ОАО "Социальное питание "Центр" Александр Росиненков.

За звание лучшего кулинара в сфере образования боролись 12 участников-представителей комбинатов школьного питания, которые победили в своих округах, и участник от родителей.

За два часа они приготовили холодную закуску, горячее и десерт из разрешенных школьникам продуктов.

Финалистов оценивали представители департамента образования и департамента торговли и услуг города Москвы, профессиональные повара и родители.