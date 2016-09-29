Антивандальные дорожные знаки поставят на 500 зебрах в столице

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Новые дорожные знаки "Пешеходный переход" установят на 517 столичных зебрах, сообщает mos.ru. Их снабдят покрытием против граффити и пленкой, защищающей от выгорания на солнце.

До конца 2016 года на столичных улицах появятся около трех тысяч таких знаков. Как пояснили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), новые таблички появятся вместо старых. На каждом переходе устанавливают шесть знаков, по три на опору с двух сторон дороги.

Два знака смотрят в разные стороны, третий расположен выше над дорогой. Часть из них уже установили. Таблички должны прослужить городу не менее семи лет.

Изображение перехода на знаке обязательно снабдят желтым контуром, чтобы привлечь внимание автомобилистов.