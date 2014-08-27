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Москва впервые закупит дорожные реагенты сразу на три года - 2014-2016 годы, а не на один зимний сезон. Об этом M24.ru сообщил руководитель департамента ЖКХ и благоустройства Андрей Цыбин. По его словам, закупка на более длительный период нужна, чтобы избежать издержек из-за роста цен на соли. По словам экспертов, на стоимость реагентов может повлиять закрытие Славянского солевого завода в Донецкой области Украины.

В этом году городские власти закупят реагенты на три года вперед, рассказал Андрей Цыбин. При этом, по его словам, в 2014 году в основном будут расходовать остаток реагента с 2013 года. "Он покроет 70% необходимой нормы, из новых поставок нам нужно будет взять совсем немного. Остальные закупленные соли будут распределяться на 2015 и 2016 годы", - отметил он.

Он также заявил, что городские власти определились, кто будет единым заказчиком и ответственным по реагентам в городе. Теперь заказом и распределением реагента по базам будет заниматься ГБУ "Кольцевые магистрали".

Власти уже объявили шесть конкурсов на поставку реагентов с общей начальной суммой почти 5,5 млрд рублей. Они должны оказаться в распоряжении города до 1 декабря 2014 года. Поставлять реагенты победители конкурса будут примерно тремя равными порциями в сентябре, октябре и ноябре. При этом всего Москва в этом году получит почти 210 тысяч тонн твердого реагента, 140 тысяч тонн жидкого и более 133 тысяч тонн комбинированного вещества.

Типы веществ не отличаются от тех, что использовались в предыдущие годы. Это твердые и жидкие реагенты на основе хлористого кальция с хлоридами натрия и калия. Они применяются для обработки проезжих частей. Причем жидкий реагент используется только при температуре выше минус восьми градусов. Кроме того будет заказан комбинированный реагент, в который, помимо солей, добавляют гранитную крошку. Этим реагентом обрабатывают дворовые территории, тротуары и автобусные остановки. Столичные власти впервые применили его зимой 2013 года.

Всего власти планируют потратить на закупку твердого реагента более 2,5 млрд рублей, еще 550, 5 млн рублей будет потрачено на жидкие соли, а на комбинированные реагенты выделено более 2,4 млрд рублей. Победители конкурсов должны быть определены 15 сентября.

В прошлые годы тендеры на поставку реагентов выигрывали компания ООО "БашХимПром", на 95% принадлежащая "Уральскому заводу противогололедных материалов", а также московская компания ООО "НПО Путевые технологии", по некоторым данным, аффилированная с тем же уральским заводов. Оперативные комментарии от завода получить не удалось.

В международной торгово-инжениринговой компании ООО "ВатерХим", указанной как потенциальный поставщик реагентов в экспертной оценке департамента ЖКХ , M24.ru пояснили, что трехлетние закупки могут быть связаны с повышенными инфляционными ожиданиями на рынке. "Сейчас закрылся один из основных поставщиков поваренной соли, входящей во все противоледные реагенты - "Славянский солевой завод" в Украине. Белорусские запасы теперь распределяются между Россией и Украиной, многие компании испытывают сейчас трудности с поставками этого компонента", - отметил представитель компании Дмитрий Кожемякин.

По его словам, в ближайшее время соль может серьезно вырасти в цене, а следовательно, увеличится и стоимость реагентов. Прогнозировать, на сколько вырастут цены, по мнению Кожемякина, на данный момент проблематично.

Что касается участия в конкурсе, то представитель компании отметил, что участвовать в закупках на три года поставщикам невыгодно. "Да и едва ли на рынке сейчас существует компания, у которой есть трехлетний запас реагента, который можно было бы поставить в короткий срок", - отметил он.

Директор ГБУ "Автомобильные дороги ЦАО", осуществляющего уборку большинства улиц в центре Москвы, Антон Пошешулин отметил, что практики работы с трехлетними поставками у ГБУ еще не было и комментировать ее последствия пока преждевременно. "Могу лишь сказать, что мы готовы принять реагенты на хранение и распределить их в ходе зимней уборки", - заявил Пошешулин.

Как отметил директор ГБУ, главное, чтобы твердые реагенты хранились в сухих помещениях, а жидкие в емкостях, где они бы постоянно перемешивались.

Дарья Миронова, Марина Курганская