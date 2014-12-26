Восемь пунктов обогрева и питания развернули на трассах из-за снегопада

Фото : M24.ru
Сложная ситуация на дорогах, связывающих центральный федеральный округ с Москвой и областью, находится под контролем правительственной комиссии, сообщает сайт МЧС.
В самые напряженные районы направлено более 200 оперативных групп, 60 из них будут работать на федеральных трассах.
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В местах, где ожидается ощутимое или большое скопление машин, развернуты мобильные пункты обогрева и питания.
Уже работают пункты :
- на 110 км трассы М-1 в Можайском районе
- на 65 км трассы М-2 в г. Серпухов
- на 101 км трассы М-4 в г. Ступино
- на 116 км М-5 в г. Коломна
- на 17 км трассы М-7 в г. Реутов
- на 83 км трассы М-10 в г. Клин
- на 115 км трассы М-9 в г. Волоколамск
- на 56 км трассы М-8 в Пушкинском районе
В расчистке дорог столицы и ЦФО участвует порядка 11 тысяч единиц техники.
По мнению экспертов, вчерашний транспортный коллапс стал абсолютным рекордом столицы. Предновогодний ажиотаж и снегопад привели к тому, что только за 25 декабря было зарегистрировано более тысячи ДТП.
Как ранее сообщало M24.ru, на Калужском шоссе, где ожидаются заторы из-за высокой интенсивности движения, уже развернут один из пунктов обогрева и питания. Так вчера,из-за большого скопления фур при въезде в Москву образовался 10-километровый затор
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