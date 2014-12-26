Восемь пунктов обогрева и питания развернули на трассах из-за снегопада

Фото : M24.ru

Сложная ситуация на дорогах, связывающих центральный федеральный округ с Москвой и областью, находится под контролем правительственной комиссии, сообщает сайт МЧС.

В самые напряженные районы направлено более 200 оперативных групп, 60 из них будут работать на федеральных трассах.



В местах, где ожидается ощутимое или большое скопление машин, развернуты мобильные пункты обогрева и питания.

Уже работают пункты :



на 110 км трассы М-1 в Можайском районе

на 65 км трассы М-2 в г. Серпухов



на 101 км трассы М-4 в г. Ступино

на 116 км М-5 в г. Коломна

на 17 км трассы М-7 в г. Реутов

на 83 км трассы М-10 в г. Клин

на 115 км трассы М-9 в г. Волоколамск

на 56 км трассы М-8 в Пушкинском районе

В расчистке дорог столицы и ЦФО участвует порядка 11 тысяч единиц техники.

По мнению экспертов, вчерашний транспортный коллапс стал абсолютным рекордом столицы. Предновогодний ажиотаж и снегопад привели к тому, что только за 25 декабря было зарегистрировано более тысячи ДТП.

Как ранее сообщало M24.ru, на Калужском шоссе, где ожидаются заторы из-за высокой интенсивности движения, уже развернут один из пунктов обогрева и питания. Так вчера,из-за большого скопления фур при въезде в Москву образовался 10-километровый затор

