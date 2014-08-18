Сергей Собянин открыл развязку у метро "Улица академика Янгеля"

Открыто движение по новой эстакаде на Варшавском шоссе

18 августа Сергей Собянин открыл движение по многоуровневой эстакаде на Варшавском шоссе. Новая транспортная развязка находится в районе пересечения "Варшавки" и улицы академика Янгеля.

Строительство эстакады стало продолжением проведенной в 2011-2013 годах реконструкции Варшавского шоссе. "Хотя основные работы были завершены, жители и депутаты попросили сделать еще одну развязку на месте пересечения с улицей Академика Янгеля, где образовывались достаточно серьезные пробки", – пояснил Сергей Собянин.

Строительство развязки началось в октябре 2013 года и по поручению мэра было завершено очень оперативно: M24.ru уже сообщало об окончании строительных работ 14 августа 2014. Как отметил мэр, меньше чем за год здесь не только построена эстакада, но и расширены примыкающие к ней дороги: появилось "в общей сложности около 4 километров дорожного плотна".

Как реконструируют развязку на Варшавском шоссе

Проектировщиком стала компания "Мосинжпроект", а генеральным подрядчиком выступило ООО "ГлавСтройГрупп". Они построили эстакаду длиной 281,7 метров, с тремя полосами в каждую сторону движения, и вторую проезжую часть по улице Академика Янгеля от Кировоградской до Варшавского шоссе. Также появились два разворотных съезда на улицу Академика Янгеля, переходно-скоростная полоса на Кировоградской, дополнительные съезды и выезды, карманы на остановках общественного транспорта.

По словам Сергея Собянина, благодаря строительству относительно небольшой, но очень полезной развязки будет ликвидировано одно из последних "пробочных" мест на Варшавском шоссе.

Также мэр рассказал, что первоначальная стоимость работ на открытом сегодня участке шоссе составляла 7 миллиардов рублей, однако она была уменьшена до 1 миллиарда 700 тысяч рублей. Как пояснил глава департамента строительства Андрей Бочкарев, стоимость работ снижали на всех этапах, от экспертизы до торгов. Кроме того, сэкономить удалось, отказавшись от первоначального более сложного строительного решения эстакады. В целом же, по словам Бочкарева, стоимость строительных работ в Москве по сравнению с 2011 годом уменьшена на 25-30 процентов.

Реконструкция Варшавского шоссе Варшавское шоссе – одна из ключевых транспортных артерий Москвы, соединяющая центр с южной частью города, Подольском, Чеховом, Серпуховом и далее – с юго-западными регионами России, юго-восточными районами Украины и Крымом. Варшавское шоссе – одна из ключевых транспортных артерий Москвы, соединяющая центр с южной частью города, Подольском, Чеховом, Серпуховом и далее – с юго-западными регионами России, юго-восточными районами Украины и Крымом. В ходе реконструкции 2011 2013 годов на шоссе построили две многоуровневые развязки, разворотную эстакаду на подъезде к МКАД и тоннель по основной проезжей части на пересечении с улицами Красного Маяка и Подольских Курсантов. Новые боковые проезды позволяют автотранспорту перемещаться внутри района, не выезжая на основную трассу. Также появились карманы для остановок общественного транспорта и шесть внеуличных пешеходных переходов. Благодаря строительству этих объектов появилась возможность убрать ряд светофоров и увеличить скорость транспортного потока более чем на 15 процентов. Появление эстакады у станции метро "Улица Академика Янгеля", продолжающей 5-километровый участок с непрерывным движением по основному ходу магистрали, позволит повысить пропускную способность и скорость движения в этой части шоссе на 25-30 процентов. Дорожные работы на Варшавском шоссе сопровождаются благоустройством окрестной территории. Как сообщил во время открытия развязки Сергей Собянин, уже завершается обустройство Чонгарского и Черноморского бульваров, фасадов домов, тротуаров, газонов, освещения. "Это большая работа, не менее важная, чем строительство, – подчеркнул мэр, – и она будет продолжаться и в этом, и в следующем году".



Ранее, в ночь с 19 на 20 июня, было открыто движение по новому участку улицы Академика Янгеля, от пересечения с Кировоградской до Варшавского шоссе. В ходе строительства эстакады появился проезд шириной от 7,5 до 11 метров.

Всего до 2014 года в Москве должно появиться более 80 километров новых дорог. Будут реконструированы две дороги в Новой Москве, завершится реконструкция участков Можайского и Дмитровского шоссе, а также шоссе Энтузиастов, участка МКАД от Ленинского проспекта до Можайского шоссе и четырех транспортных развязок на МКАД.