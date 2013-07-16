Проверять состояние подмосковных перекрестков будут пешеходы

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В Подмосковье поверят все перекрестки на предмет наличия светофоров и необходимых дорожных знаков. При этом помимо ГИБДД и Главного управления дорожного хозяйства к этой работе подключат общественные организации.

Кроме того, власти готовы принимать заявки от местных жителей на установку дополнительных средств организации дорожного движения. Предложения можно присылать на электронный адрес: center@mosavtodor.ru.

По сообщению пресс-службы Главного управления дорожного хозяйства региона, в этом году в рамках целевой программы планируется оборудовать 35 перекрестков. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте ведомства. После проверки перекрестков информация будет проанализирована, а программу дополнят новыми адресами.

Как рассказал председатель межрегионального общественного "Союза пешеходов" Владимир Соколов, с помощью этой инициативы организация планирует реализовать часть своих планов в Московской области. После анализа особенно опасных перекрестков будет приниматься решение об установке виброполос, лежачих полицейских, дополнительного освещения или других средств.

"Одно из наших предложений – установка интеллектуальных светофоров. Во-первых, на нерегулируемых переходах они включают красный свет, если автомобиль двигается с превышением скорости, а когда скорость сбрасывается, они выключаются. Кроме того, они позволяют фиксировать скорость проезда пешеходных переходов. Во-вторых, такой светофор может включаться при приближении пешехода, а также показывать красный для пешеходов, если на расстоянии 20 метров от перехода едет автомобиль", - пояснил Владимир Соколов.

По его словам, благодаря этой инициативе также можно будет добиться строительства подземных и надземных переходов. В частности, это можно будет сделать, если объединить два близкорасположенных перехода в один подземный и надземный, - отметил председатель "Союза пешеходов".

Он добавил, что после того, как будет собрана информация от пешеходов, ее проанализируют эксперты и решат, как сделать тот или иной переход безопасней.