Завершена проходка тоннеля на пересечении МКАД и Дмитровки

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Строители завершили проходку почти километрового У-образного тоннеля на пересечении МКАД и Дмитровского шоссе, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

В настоящее время идут работы по армированию и бетонированию основания, стен и перекрытия тоннеля. После строительства тоннеля начнется асфальтирование дорожного полотна. Кроме того, строится съезд со МКАД на Дмитровку в сторону центра.

Летом 2014 года открыли левоповоротную эстакаду с шоссе по направлению в область на внутреннюю сторону Московской кольцевой, а осенью – транзитную эстакаду.

Кстати, У-образный тоннель на развязке с Дмитровкой – первый. Кроме него, на МКАД строят еще один тоннель, обычный, он появится на Каширском шоссе.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что реконструкция Дмитровского шоссе поможет жителям района Северный. Сейчас здесь проживают свыше 26 тысяч человек, в будущем планируется комплексная жилая застройка общей площадью более 400 тысяч квадратных метров с возведением социальных объектов.

Добавим, что в 2015 году начнется реконструкция развязки МКАД с Профсоюзной улицей. Проект предусматривает строительство тоннеля для съезда с внутренней стороны МКАД на Калужское шоссе, левоповоротной эстакады для движения с Калужского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, эстакады для разворота с внешней стороны МКАД на внутреннюю сторону и реконструкцию кольцевой дороги и шоссе.