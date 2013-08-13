Ремонт дорог в Москве закончится к 1 сентября

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Все дороги в Москве, требующие ремонта, будут восстановлены к 1 сентября. Об этом на пресс-конференции заявил и.о. заместителя мэра Москвы, и.о. главы департамента ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Как он рассказал, всего в Москве площадь асфальтового покрытия составляет 152 миллиона квадратных метров, при этом в 2013 году было приведено в порядок и обновлено около 23,5 миллионов квадратных метров дорог. Всего планируется отремонтировать около 70 миллионов квадратных метров дорожного полотна.

Как сообщает телеканал "Москва 24", после ремонта МКАД и вылетные магистрали с учетом новых технологий и компонентов будут ремонтироваться раз в три года, дороги классом ниже – раз в четыре года или пять лет.

Всего на восстановление дорожного полотна планируется потратить в 2013 году около 3 миллиардов рублей. Также за период до 2015 года будут построены 34 километра дорог и 230 - отремонтировано.

Реконструкция коснется набережных и улиц ЦАО - до конца августа 2013 года будут отремонтированы Фрунзенская и Рубцовская набережные, Комсомольская площадь, Малая Бронная, Старая Басманная и Новокузнецкая улица.