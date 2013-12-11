Частным дорогам в Новой Москве определили трех инвесторов

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва ведет переговоры с тремя компаниями по поводу строительства, реконструкции дорог и развязок на присоединенных землях - с ОАО "Газпром", ГК "Мортон" и строительной компанией "Абсолют", рассказал M24.ru представитель департамента развития новых территорий Андрей Барковский. При этом инвесторы выступают за то, чтобы эти дороги были бесплатными.

"Мортон", в частности, инвестирует в строительство развязки на 9-ом км Боровского шоссе в районе деревни Пыхтино. Именно там компания заканчивает строить жилой микрорайон "Солнцево Парк" на 460 тыс. кв. метров. Как рассказал директор по информационной политике ГК "Мортон" Игорь Ладычук, летом компания внесла в Дорожный фонд Москвы первый транш в размере 20 млн рублей. "Сейчас проводятся проектные работы. Это будет не просто въезд и выезд в микрорайон, это полноценные дорожные объекты, а значит, улучшение транспортной инфраструктуры региона", - сказал Ладычук. "Мортон" также вложит средства в реконструкцию и строительство участка дороги протяженностью 9 км от трассы М-3 "Украина" через деревни Середнево, Марьино и Десна.

В строительство автомобильной дороги от микрорайона "Град московский" с выходом на Киевское шоссе инвестирует строительная компания "Абсолют", которая строит в Московском микрорайон - четыре квартала площадью 24,1 га. В ГК "Абсолют" не смогли предоставить оперативный комментарий по поводу проекта. Известно только, что транспортная схема уже согласована, а проектная документация пока разрабатывается.

Известно также, что инвестором строительства дороги от поселка Коммунарка до аэропорта Остафьево выступит "Газпром". Трасса будет проложена в рамках проекта по превращению корпоративного аэропорта компании в один из центров бизнес-авиации московского региона.

"Будут ли дороги, которые планируется построить за счет внебюджетных средств, платными, пока неизвестно, - сказал Андрей Барковский. - Понятно, что платные дороги нужны, но это перспектива очень далекая. Инвесторы не очень обрадовались тому, что некоторые участки, возможно, станут платными. Этот вопрос обсуждается".

Инвестор пока не найден для одного проекта в Новой Москве - автомобильной дороги от Киевского до Калужского шоссе (от деревни Саларьево до деревни Мамыри). Сейчас ведутся переговоры с застройщиками прилегающих территорий, пояснили в департаменте развития новых территорий. На трассе протяженностью 4,8 км планируется расширить проезжую часть, построить заездные карманы для общественного транспорта и правоповоротные съезды. Пропускная способность в час пик повысится в 1,5 раза. Предположительная стоимость проекта - 2 млрд рублей. "Этот участок может быть важен для всех компаний, которые вкладываются в строительство жилья в Новой Москве - "Мортон", "Абсолют", "Масштаб", "Авгур", - отметил руководитель Аналитического центра корпорации "Инком" Дмитрий Таганов. - Другой вопрос, что строить дорогу - это чистый расход без всякого дохода. Тем более это тяжело для компании, которая занимается строительством жилья, это совершенно другой бизнес. Здесь нужна поддержка государства".

Вложения строительных компаний в инфраструктуру жилых объектов, в частности, в дорожную, - это не благотворительность, а необходимость, считает Георгий Дзагуров, гендиректор компании Penny Lane Realty. "Невозможно представить проживание в доме, если рядом нет школы, детского сада, а также если к нему не проложена дорога. Конечно, эти вложения не окупятся напрямую, но без инфраструктуры жилищный проект просто умрет", - сказал Дзагуров.

Проект связки между Калужским и Киевским шоссе, для которого пока не найден инвестор, не останется невостребованным, уверен Георгий Дзагуров. "Оба этих шоссе активно развиваются. В связи с тем, что территории теперь стали частью Москвы, там будет расти поток автомобилей, подорожает стоимость коммерческой недвижимости, расположенной рядом с дорогой, так что вложения в участок окупятся", - считает Дзагуров.

Напомним, ранее глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин сообщал, что в Новой Москве будут строить платные дороги. Это позволит эффективнее развивать присоединенные территории. Летом этого года в департаменте развития новых территорий заявляли, что на дороги второй и третьей категории в Новой Москве - в частности, хордовые связи между ключевыми трассами - будет потрачено 5,19 млрд рублей, в том числе более 1 млрд на проектно-изыскательные работы. Речь идет в первую очередь о реконструкции уже имеющихся хордовых связей между Киевским и Калужским шоссе, Минским, Боровским и Киевским шоссе. Общая протяженность реконструируемых дорог составит 41,7 км. Стоимость строительства или реконструкции не превысит 500 млн рублей за 1 км.

Татьяна Клюквина