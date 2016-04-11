Камеры Лефортовского тоннеля начнут фиксировать невключенные фары

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В мае камеры в Лефортовском тоннеле начнут фиксировать нарушения правил перестроения, скоростного режима и невключенные фары. Об этом Агентству "Москва" сообщил замглавы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрий Горшков.

"Лефортовский тоннель был выбран потому, что он довольно кривой, а многие автомобилисты в нем едут, держа руль прямо, не совершая вращений руля. Там наблюдаются наиболее частые нарушения ПДД, при хорошей разметке и хорошем освещении", – пояснил Горшков.

По его словам, проект планируют согласовать с ГИБДД в течение двух-трех недель. "Камеры будут фиксировать нарушения правил перестроения, несоблюдение скоростного режима, а также невключенные фары при движении автомобиля в темное время суток", – добавил Дмитрий Горшков.

Он уточнил, что пилотный проект по фиксации нарушений правил дорожного движения в тоннелях будет проводиться только в Лефортовском тоннеле.

Ранее m24.ru сообщало, что количество аварий с пострадавшими снизилось почти на 70 процентов на тех трассах, где есть камеры видеонаблюдения.