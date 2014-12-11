"Дом Муму" на Остоженке отреставрируют к 200-летию Тургенева

Фото: pushkinmuseum.ru

Реставрацию дома-музея Ивана Тургенева, известного как "Дом Муму" на Остоженке, планируется завершить к 200-летию писателя - то есть к 2018 году, сообщил на Московском урбанистическом форуме руководитель департамента культурного наследия столицы Александр Кибовский.

"Там появился "Тургеневский сквер". Проектная документация очень непростая, поскольку по территории этого объекта проходит система метрополитена. Но мы нашли выход из технических проблем, и я полагаю, что в следующем году приступим уже к активной фазе этой работы, чтобы к юбилею писателя там все было приведено в порядок", - цитирует Кибовского Агентство "Москва".

Отметим, что в "Муму" Тургенев почти дословно описывает свою усадьбу. Герой произведения утопил свою собаку в Москве-реке, в районе Крымского брода - примерно там, где сейчас находится Крымский мост. Во дворе дома сохранился тургеневский дуб.

Кибовский ранее уже отмечал в интервью радиостанции "Москва FM", что скверу возле дома присвоено имя Тургенева. Там же, по его словам, остался кусочек исторического парка, где растет знаменитый дуб. Кибовский добавлял, что место будет полностью приведено в порядок и объединено с "Тургеневским сквером".

Писатель, публицист и драматург Иван Тургенев родился 28 октября (9 ноября) 1818 года. Наиболее известные произведения классика - это цикл рассказов "Записки охотника", рассказ "Муму", роман "Отцы и дети".