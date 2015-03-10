Официальный курс евро снизился, а доллара – вырос

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Банк России установил на 11 марта официальный курс евро на уровне 65,52 рубля, что на 57 копеек ниже предыдущего показателя. В то же время доллар подорожал на 67 копеек – до 60,66 рубля, сообщается на сайте регулятора.

В пятницу, 6 марта, официальный курс евро впервые с начала года опустился ниже 66 рублей. Во время торгов на Московской валютной бирже европейская валюта опускалась ниже 65 рублей.

Евро дешевеет с 6 февраля. За месяц европейская валюта потеряла более 12 рублей. Курс доллара за это время также снизился более чем на 8 рублей.

С начала января Центробанк потратил порядка 2,9 миллиардов долларов для стабилизации курса национальной валюты.

Напомним, рекордного снижения рубль достиг 18 декабря прошлого года, когда официальный курс доллара превысил 67 рублей 78 копеек, а евро – 84 рубля 58 копеек.