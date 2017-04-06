Отменить визит Тиллерсона в Москву считают необходимым в Конгрессе США

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Конгрессмены считают необходимым отменить визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву из-за событий в Сирии, передает ТАСС.

5 апреля с таким заявлением в интервью телекомпании MSNBC выступил старший демократ специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф, который представляет штат Калифорния.

По словам Шиффа, визит столь высокого уровня будет несвоевременным, если только Тиллерсон не намерен предъявить российскому правительству ультиматум и потребовать от Дамаска "прекратить травить газом свой народ".

Конгрессмен также добавил, что мнение по этому вопросу самого Тиллерсона, а также президента страны Дональда Трампа пока остается неизвестным.