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06 апреля 2017, 15:13

Жизнь в мире

Отменить визит Тиллерсона в Москву считают необходимым в Конгрессе США

Фото: DPA/TASS/Michael Heiman

Конгрессмены считают необходимым отменить визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву из-за событий в Сирии, передает ТАСС.

5 апреля с таким заявлением в интервью телекомпании MSNBC выступил старший демократ специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф, который представляет штат Калифорния.

По словам Шиффа, визит столь высокого уровня будет несвоевременным, если только Тиллерсон не намерен предъявить российскому правительству ультиматум и потребовать от Дамаска "прекратить травить газом свой народ".

Конгрессмен также добавил, что мнение по этому вопросу самого Тиллерсона, а также президента страны Дональда Трампа пока остается неизвестным.

Ранее СМИ сообщили о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит Россию 11–12 апреля 2017 года и встретится в Москве с Сергеем Лавровым.

Это будет первый приезд Тиллерсона в РФ в качестве руководителя внешнеполитического ведомства администрации Дональда Трампа.

дипломаты жизнь в мире Рекс Тиллерсон

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