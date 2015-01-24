В Подмосковье погиб провалившийся под лед мальчик

Двое детей провалились под лед в Коломенском районе Подмосковья

Два мальчика провалились под лед в Коломенском районе Подмосковья, сообщает телеканал "Москва 24". Одного удалось спасти, другой утонул.

Сообщение о том, что двое ребят провалились под лед на реке Северка поступило на службу "01" в 16.00. Одного мальчика собственными силами спасли прохожие. Другого водолазы МЧС в 16.40 вытащили на берег мертвым. Ему было шесть лет.

Напомним, три человека погибли, провалившись под лед с начала замерзания столичных водоемов. Один из погибших - 6-летний мальчик, который без присмотра родителей вышел на лед Большого Люблинского пруда 29 октября 2014 года. До ближайшей поисково-спасательной станции было 300 метров, но сотрудники службы не успели спаси ребенка.

С начала холодов на водоемах было спасено трое человек. На столичных водных объектах работают 23 поисково-спасательных станции.