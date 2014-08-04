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Происшествия

04 августа 2014, 11:40

Двоих чиновников Минэкономики Подмосковья будут судить за взятку

чиновники следствие уголовные дела суды взятки мо

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковное управление СКР передало в суд дело в отношении двоих сотрудников Минэкономики региона, подозреваемых в получении 2 миллионов рублей в качестве взятки, передает пресс-служба ведомства.

Как установили следователи, с января 2011 по июнь 2012 года бывший завотделом господдержки малого и среднего предпринимательства министерства и его заместитель способствовали получению коммерсантами бюджетных денег, за что получали 5% от суммы выделенных субсидий.

Задержать бывших чиновников удалось в 2012 году при передаче очередной взятки в размере 350 тысяч рублей. В отношении них завели дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере", максимальное наказание, которое может им грозить - лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки.

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