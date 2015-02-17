В столице появятся пункты обмена вещами для семей

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Столичные власти планируют организовать пункты обмена вещами между малообеспеченными семьями. Об этом M24.ru сообщила замруководителя департамента социальной защиты Татьяна Барсукова. По ее словам, ненужную одежду и детские игрушки можно будет обменять на более необходимые вещи. Эксперты считают, что к идее с обменом нужно подключить все многодетные семьи столицы. Кроме того, ведомство предлагает торговым сетям, продающим электронику и бытовую технику, жертвовать свои товары нуждающимся семьям.

"Мы хотим развивать пункты взаимопомощи, чтобы семьи с детьми могли обмениваться вещами, игрушками", - рассказала Барсукова. Эти пункты в 2015 году могут открыться на базе центров поддержки семьи, которые есть почти в каждом округе.

"Это будет именно семейный обмен, все, у кого есть дети, отлично знают, как быстро они вырастают из своих вещей. Конечно, мы сразу предупреждаем, что в пункты взаимопомощи можно приносить только вещи в нормальном состоянии, чтобы ими могли пользоваться и дальше", - отметила замруководителя ведомства.

Пункты семейного обмена – это одна из мер дополнительной поддержки жителей столицы в кризис. "Для нас самое главное - обеспечить поддержкой именно семьи с детьми. Они в случае потери работы или снижения заработной платы оказываются в самом трудном положении", - пояснила Барсукова. Отметим, что в столице более 30 центров помощи семьям во всех округах, кроме Восточного и ТиНАО.

Помимо пунктов обмена вещами, ведомство планирует развивать связи с торговыми сетями, продающими электронику, бытовую технику и игрушки для детей. "Мы хотим, чтобы предметы, которыми мы не можем обеспечить семьи за счет бюджетных денег, они получали от бизнеса в качестве пожертвований. Такие вещи, как стиральная машина, плита, холодильник необходимы для того, чтобы семья могла нормально жить", - отметила замглавы департамента соцзащиты.

Для получения подобной поддержки семье придется обращаться отдельно. "Сейчас зачастую мы вынуждены говорить – за счет бюджета мы купить телевизор не можем, потерпите как-нибудь. Это неправильно, для этого мы ищем партнеров, которые могли бы откликаться на такие запросы", - рассказала Барсукова.

Отметим, что в прошлом году в рамках программы по адресной помощи населения город закупил бытовую и компьютерную технику для 64 тысяч москвичей. При этом городские власти передали телевизоры и холодильники не только ветеранам и инвалидам I группы, как это было ранее, но и многодетным, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов, одиноким пенсионерам, детям войны, а также блокадникам. http://www.m24.ru/articles/41732 Столичные власти пообещали в 2015 году выполнить все социальные обязательства. На соцподдержку населения в бюджете запланировано порядка 330 миллиардов рублей. Кроме того, дополнительно выделено 1,7 миллиарда рублей только на антикризисную помощь горожанам. В частности, за счет этих денег город окажет поддержку в виде продовольственных сертификатов москвичам, потерявшим работу и оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за кризиса.





Замглавы Московского родительского комитета Руслан Ткаченко полагает, что идея департамента соцзащиты поможет распространению в столице культуры обмена вещами между семьями. "Сама идея не нова и периодически в городе организовывают мероприятия под названием Free market (англ., свободный рынок - M24.ru), где москвичи также меняются вещами. Но если такая возможность будет на постоянной основе в помещениях города – это существенно упростит жизнь семьям с детьми", - заявил эксперт.

Важно, чтобы родители могли спокойно рассмотреть вещи и выбрать их. При этом предметом обмена могут быть не только одежда и игрушки, но и кроватки, а также детские коляски.

Ткаченко отметил, что подобная форма поддержки интересна не только малообеспеченным семьям, но и многодетным. "Даже представители среднего класса, у которых более двух детей, постоянно меняются со знакомыми вещами. Я как многодетный отец пропустил через свой гараж горы вещей", - рассказал Ткаченко.

По мнению бизнес-консультанта Людмилы Болдыревой, торговые сети также будут заинтересованы в передаче бытовой техники на благотворительность, если получат налоговые льготы или смогут улучшить свою репутацию. "То есть можно дать им послабления по налогам или аренде помещений – это всегда интересно для бизнеса. Либо можно сделать для них специальную акцию, в рамках которой они могли бы подчеркнуть, что оказывают поддержку горожанам во время кризиса", - заявил эксперт.

Что касается обмена вещами, Болдырева полагает, что эта идея может быть интересна всем семьям с детьми в Москве. "Обменять можно и вещи, которые ребенок надевает всего один-два раза в жизни. Костюмы для бальных танцев, выходные платья – все это недешево и при этом используется, как правило, один-два раза", - отметила она.

Дарья Миронова