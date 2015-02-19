Время оказания первой помощи при инфаркте в Филатовской больнице снижено в 8 раз

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Время оказания первой помощи при инфаркте в городской больнице №15 имени Филатова сократилось с 90 до 12 минут, сообщает Агентство "Москва".

По словам главврача больницы Екатерины Тюлькиной, возможным это стало благодаря логистически правильному расположению отделения кардиореанимации после ремонта.

Она отметила, что время от поступления пациента по "скорой помощи" до проведения ему ангиографии (рентген кровеносных сосудов) не должно превышать 90 минут. А в больнице №15 поставили рекорд – 12 минут. При этом в среднем в сосудистом центре это занимает 45 минут.

Ранее сообщалось, что в роддоме Филатовской больницы врачи приняли роды у 62-летней женщины. "Успешно провели кесарево сечение, мать чувствует себя хорошо, находится под наблюдением врачей ", – рассказала Тюлькина.

По ее словам, пациентка поступила в роддом с доношенной беременностью.

Роженицу выписали в удовлетворительном состоянии вместе с новорожденной девочкой по имени Клеопатра. Теперь матери с ребенком предстоит несколько плановых визитов в поликлинику.

Отметим, что роддом в составе Филатовской больницы специализируется на ведении беременных и рожениц с сердечно-сосудистой патологией, в том числе с пороками сердца, искусственными сердечными клапанами. В прошлом году в этом роддоме приняли 7,3 тысячи родов.