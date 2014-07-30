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В парке "Коломенское" появятся велодорожки. Длина маршрута составит 3 км, а ширина полосы - 2,5 м. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет более двух миллионов рублей, их выделят из бюджета Москвы на 2014 год. Проектируемый маршрут пройдет вокруг территории Дьяковского сада и примыкающего к нему участка, ограниченного 1-й и 2-й улицами Дьякова-Городища.



Согласно техническому заданию, велодорожку покроют асфальтобетонным покрытием толщиной 5 см, в основании будет тканевое покрытие, которое нужно для торможения роста сорняков. По периметру установят садовый бортовой камень.

Кроме того, подрядчик должен будет предусмотреть 2 велопроката и устроить карманы для скамеек и урн. Также у велодорожек появятся места для отдыха и две торговые точки. Для удобства велосипедистов и пешеходов разработают системы навигации и поставят информационные щиты с картой-схемой.

Как развивается велосипедная сеть в Москве

На сегодняшний день в городе организовано 146 километров велодорожек. До конца года их протяженность увеличится до 281 километров. Так, 18 километров велодорожек планируется проложить по Бульварному кольцу и набережным: Москворецкой, Кремлевской, Болотной, Кадашевской и Берсеневской.

На 16 улицах в центре города велодорожки будут сделаны за счет сужения проезжей части. В частности, полосы появятся на проспекте Академика Сахарова, Берсеневском переулке, Нижней Сыромятнической улице, Кадашевской набережной, на Бульварном кольце и в Устьинском проезде.

В начале июня, в результате голосования в приложении "Активный гражданин" две трети жителей Москвы поддержали расширение сети велосипедных дорожек в городских парках. Так, больше всего москвичей выступили за создание новых веломаршрутов в парках "Царицыно", "Кузьминки-Люблино", "Лосиный остров", "Измайлово" и "Битцевский парк".

В настоящее время в городе открыли 20 пунктов проката велосипедов, к августу их будет 150, а через год уже 300. Новая схема их размещения полностью покроет весь центр Москвы, частично Южный и Юго-Западный округа. Первый месяц новая система выдержала без сбоев: ни один велосипед не был украден или разобран по частям.

Пока есть четыре базовых тарифа: на сутки, неделю, месяц и сезон.