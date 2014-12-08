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Дома-"книжки" на Новом Арбате выставили на аукцион. Торги, на которых определится новый владелец трех зданий, состоятся 15 января будущего года, сообщает пресс-служба Тендерного комитета Москвы.
Проданы будут строения по адресам: Новый Арбат, дом 11, стр. 1, д. 15 и д. 21. Начальная стоимость помещений превышает 5,4 миллиарда рублей.
В октябре сообщалось о скорой продаже двух домов-"книжек". Здания не сдаются в аренду, а переходят в частную собственность.
Новые владельцы "домов-книжек" отремонтируют здания и сделают из них гостиницы. В настоящее время большая часть площадей в "домах-книжках" сдается под офисы, условия аренды планируют сохранить.
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Многочисленным арендаторам, которые сейчас занимают офисы в "домах-книжках", мэрия готова предоставить другие площадки, которые также находятся в собственности города.
В новых отелях смогут жить гости, которые приедут на чемпионат мира по футболу 2018 года.
Отметим, что дома-"книжки" были построены в конце 60-х годов прошлого столетия. Вид зданий не слишком понравился горожанам, который из-за них окрестили Новый Арбат "вставной челюстью Москвы".