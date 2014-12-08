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Бизнес

08 декабря 2014, 21:16

Дома-"книжки" на Новом Арбате выставили на аукцион

бизнес торги Новый Арбат дома-книжки экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Фото: M24.ru

Дома-"книжки" на Новом Арбате выставили на аукцион. Торги, на которых определится новый владелец трех зданий, состоятся 15 января будущего года, сообщает пресс-служба Тендерного комитета Москвы.

Проданы будут строения по адресам: Новый Арбат, дом 11, стр. 1, д. 15 и д. 21. Начальная стоимость помещений превышает 5,4 миллиарда рублей.

В октябре сообщалось о скорой продаже двух домов-"книжек". Здания не сдаются в аренду, а переходят в частную собственность.

Новые владельцы "домов-книжек" отремонтируют здания и сделают из них гостиницы. В настоящее время большая часть площадей в "домах-книжках" сдается под офисы, условия аренды планируют сохранить.

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Многочисленным арендаторам, которые сейчас занимают офисы в "домах-книжках", мэрия готова предоставить другие площадки, которые также находятся в собственности города.

В новых отелях смогут жить гости, которые приедут на чемпионат мира по футболу 2018 года.

Отметим, что дома-"книжки" были построены в конце 60-х годов прошлого столетия. Вид зданий не слишком понравился горожанам, который из-за них окрестили Новый Арбат "вставной челюстью Москвы".

Сюжет: Московский бизнес: торги в столице

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