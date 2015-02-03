Правительство одобрит введение обязательных электронных копий новых книг

Каждое новое печатное издание будет иметь электронную копию - Минкульт

Правительство РФ к середине февраля должно одобрить законопроект об обязательных электронных копиях для всех новых печатных изданий, которые выходят в свет и попадают в библиотеки. Об этом М24.ru рассказал статс-секретарь министерства культуры РФ Григорий Ивлиев.

По словам Ивлиева, сейчас поправки в федеральный закон "Об обязательном экземпляре документов" находятся на рассмотрении в правительстве России, они должны быть одобрены к 15 февраля. После этого законопроект будет направлен в Госдуму. Ивлиев отметил, что всего на оцифровку библиотечного фонда в этом году в бюджете заложено более 100 млн рублей. В первую очередь, процедуру сканирования должны будут пройти древние рукописи, а также особое внимание будет уделено книжному фонду пострадавшей от пожара Фундаментальной библиотеке ИНИОН РАН.

Как рассказал Григорий Ивлиев, должны быть оцифрованы издания, которые только только вышли. “Эти издания вызывают интерес у современных ученых. К сожалению, новые книги сегодня не обязательно выходят в двух экземплярах - печатном и электронном, - продолжил он. - Этот процесс нужно ускорить за счет введения обязательной электронной копии печатного издания. Тогда система составления цифрового библиотечного фонда упростится и будут созданы большие возможности для получения информации о вышедший книгах. Сейчас этот законопроект лежит на рассмотрении в правительстве РФ, до 15 февраля должно быть принято решение”.

Сейчас типографии, которые выпускают печатные издания в свет, должны обязательно отправлять по одному бумажному экземпляру в 16 российских библиотек. Новый законопроект предлагает сократить число этих экземпляров до шести, но взамен обязать издателей отправлять еще по три электронных копии изданий на материальном носителе в Российскую государственную библиотеку, Российскую национальную библиотеку и Президентскую библиотеку имени Бориса Ельцина. Доставка должна быть проведена в течение месяца после выхода в свет первой партии печатного тиража. Электронная копия вновь вышедшего издания должна быть полным аналогом печатного документа.

Отметим, что решение о разработке этого законопроекта было принято на заседании коллегии Минкультуры еще в октябре 2013 года. Ведомство подготовило документ и направило его на рассмотрение в правительство РФ еще в феврале прошлого года.

По словам Ивлиева, в целом на оцифровку библиотечных фондов России в этом году будет направлено более 100 млн рублей: "Оцифровку фондов нужно ускорить. В приоритете - древние и старинные рукописи. Также мы сочувствуем коллегам из библиотеки ИНИОН. При распределении средств мы учтем ситуацию с этой библиотекой”.

Тема создания электронных копий библиотечных фондов стала особенно актуальной после того, как 30 января в Москве загорелась библиотека Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН. Это учреждение было одним из крупнейших книгохранилищ страны. Причины возгорания еще не установлены, пожар тушили в течение суток. Пострадало около 15% фонда - это тысячи книг и рукописей, а также уникальные каталоги. Тема создания электронных копий библиотечных фондов стала особенно актуальной после того, как 30 января в Москве загорелась библиотека Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН. Это учреждение было одним из крупнейших книгохранилищ страны. Причины возгорания еще не установлены, пожар тушили в течение суток. Пострадало около 15% фонда - это тысячи книг и рукописей, а также уникальные каталоги. Ценность фондов ИНИОН в том, что значительная часть хранящейся в них литературы была представлена в одном экземпляре на всю страну. Эти издания могли пострадать во время пожара. В частности, погибло собрание Московского Роккановского центра, включавшее в себя уникальные материалы, полученные от коллег из Норвегии и других стран. Кроме того, есть опасения, что вода, которой тушили пожар, могла уничтожить серверы, на которых хранились 3,5 млн цифровых копий книг.





Замдиректора по информатизации Московской городской деловой библиотеки Ярослав Майоров полагает, что читатели выиграют от инициативы Минкульта об обязательной электронной копии. “К трем федеральным хранилищам книг, которые перечислены в законопроекте и будут получать электронные экземпляры изданий, могут подключиться по интернету и другие российские библиотеки - городские и районные, - пояснил он. - Для этого им нужно заполнить заявления и направить в адрес этих хранилищ. На оформление подключения библиотек к электронному каталогу уходит примерно три месяца. Зато потом люди смогут в читальном зале своей районной библиотеки иметь доступ к информации, которая хранится на электронных серверах, например, Президентской библиотеки”.

Первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко отметила, что закон об обязательной электронной копии для каждого издания поможет пополнить систему цифровых хранилищ книг. “Но в нем есть "тонкие" моменты, которые нужно продумать. Большинство издательств заключают договоры с авторами на издание книг в печатном виде. Если им нужно будет отсылать в библиотеки еще и электронные копии, то авторы могут попросить за это дополнительный гонорар. Особенно трудно этот вопрос решить с иностранными авторами. Это может ударить по издательскому бизнесу”, - рассказала Драпеко.

Также депутат подчеркнула, что библиотекам дешевле обходится хранение печатных книг, чем электронных: “Печатную книгу библиотеки получили, положили на полку и все, а электронную книгу нужно хранить на цифровом носителе, то есть надо расширять базы хранения, потому что их недостаточно. Также нужны современные системы защиты данных, чтобы электронные книги не были украдены хакерами и растиражированы, пока они находятся в библиотеке или передаются по запросу в другое хранилище”. Драпеко добавила, в случае пожара, как в библиотеке ИНИОН, электронный фонд может тоже пострадать, потому серверы горят так же, как и книги. Поэтому электронные копии должны храниться в нескольких местах.

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Александр Вислый рассказал, что в РГБ оцифровано порядка миллиона изданий. Сюда входят книги, диссертации, периодические издания и т.д. “Сколько удастся оцифровать в этом году, пока не известно, так как бюджет библиотеки еще не утвержден, - отметил Вислый. - В РГБ находится 300 тысяч редких книг и 500 тысяч рукописей, всего из них оцифровано 150 тысяч экземпляров. Дело в том, что редкие издания не пользуются у читателей большим спросом. Обычно спрашивают современную литературу. А оцифровка делается в первую очередь для того, чтобы обеспечить ее сохранность. Если книгу часто заказывают, то, чтобы она не истрепалась, ее нужно отсканировать. Оцифрованные версии этих редких книг и рукописей доступны в открытом доступе на нашем сайте, так как они уже не охраняются авторским правом. Обычно этой услугой пользуются ученые из регионов или из-за рубежа, которым сложно приехать в Москву”.

Рукописи очень сложно оцифровать, отметил Александр Вислый. “К примеру, в РГБ необходимо оцифровать “Житие Сергия Радонежского”, - рассказал гендиректор РГБ. - Также у нас есть грамота на царствование первого государя из династии Романовых. Но там сложная работа, потому что в рукописи много золота, а золото сложно сканируется. У нас есть книги, где иллюстрации делал либо Андрей Рублев, либо его ученики. Это библии и апостолы, в написанном виде ничего другого быть не может. Они были сделаны до 1500 года, до начала книгопечатания”.

По словам Вислого, рукописи нельзя отсканировать на планшетном сканере, для них нужно специальное оборудование. Сканирование одной страницы цветной рукописи с золотом стоит около 50 рублей, для сравнения, если оцифровать современную диссертацию, то страница будет стоить всего 2 рубля. Кроме того, многие рукописи перед сканированием необходимо отреставрировать, здесь стоимость работ около 5 тысяч рублей за страницу.

Анастасия Мальцева