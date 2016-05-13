Госдума предлагает лишать террористов российского гражданства

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Госдума в пятницу рассмотрит в первом чтении так называемый "антитеррористический пакет законопроектов". Согласно одному из пунктов законопроекта, предлагается лишать российского гражданства только террористов, получивших его вторым. Об этом заявила один из авторов документа, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая.

"Напомню, что сегодня уже существует процедура принятия в гражданство Российской Федерации, и безусловным отказом к принятию в гражданство являются причастности к экстремистской и террористической деятельности. Поэтому, исходя из того, что это преступление длящегося характера, если после получения нашего гражданства выявляются факты именно такой преступной деятельности, у общества и государства должно быть право отказать в ранее предоставленном праве и отозвать ранее принятое решение", – пояснила парламентарий.

Поправки предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в десять отдельных законов. Накануне m24.ru сообщало, что 13 мая депутаты рассмотрят законопроекты, предполагающие пожизненное заключение для международных террористов.

