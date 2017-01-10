Делать селфи хотят законодательно запретить на объектах железной дороги

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Подмосковные депутаты обратятся в правительство РФ с просьбой внести изменения в правила безопасности на железнодорожном транспорте, касающиеся фотографирования на опасных объектах. Об этом m24.ru рассказал глава комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

"На сегодняшний день за нарушения правил безопасности дорожного движения и эксплуатации железнодорожного транспорта предусмотрена ответственность шестым пунктом статьи 11.1 в КоАП, за нарушение положен штраф от одной до двух тысяч рублей. Но в этих правилах нету нормы о том, что ведение фотосъемки с угрозой для жизни также запрещено. Мы ведем работу по обеспечению безопасности селфи с прошлого года", – сказал он.

По словам Голубева, изначально комитет планировал внести дополнения в кодекс Московской области об административных нарушениях и внедрить штраф за фотографирование на опасных объектах. Рассматривался также вариант изменения статьи 11.1 КоАП, но, проведя несколько круглых столов и посоветовавшись с экспертами, подмосковные власти решили подготовить обращение в Правительство России и предложить внести изменения в правила безопасности на железнодорожном транспорте. Обращение будет готово в первой половине этого года.

Глава комитета Мособлдумы по охране здоровья также отметил, что дополнение в правила не должны касаться фотографирования на перронах, станциях и в поездах.

"Мы должны обеспечить свободу прав наших граждан, чтобы эту статью не использовали в корыстных целях. Естественно люди смогут фотографироваться на перроне или в вагонах поездов", – заключил он.

С другой стороны, председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин, считает такие меры совершенно излишними.

"Нужно правила безопасности привязывать не к конкретным действиям – фотографированию или чему-то другому, а к нарушениям. На опасных объектах уже есть правила поведения. Например, заходить на железнодорожные пути уже заходить запрещено, дальше уже бессмысленно обсуждать зачем. Тем более, как можно доказать, что человек именно зашел на опасный объект, чтобы сфотографироваться?", – сказал он m24.ru.