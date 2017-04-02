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02 апреля 2017, 15:18

Безопасность

Сотрудники МЧС выявили почти 20 мест массового выхода на лед

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сотрудники ГУ МЧС вместе со спасательными службами Подмосковья выявили 19 мест массового выхода рыбаков на лед, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время рейдов по водоемам специалисты проверяют состояние ледового покрова и проводят профилактические беседы с рыбаками, рискнувшими выйти на тонкий весенний лед.

Особенное внимание инспекторы обращают на Истринское, Клязьминское и Рузское водохранилища. В патрулировании 15 маршрутов им помогает современная техника – квадроциклы, судна на воздушной подушке и многое другое.

Отмечается, что для наблюдения за гидрологической обстановкой на водоемах Московской области подготовлены оперативные мобильные группы и 34 гидропоста.

Специалисты заявляют, что большинство рек уже очистились ото льда, однако на некоторых озерах покров еще сохраняется.

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих

Тем временем, в Мособлдуме предложили обязать провалившихся под тонкий лед рыбаков платить за свое спасение. Сумму штрафа предлагают установить в районе 20–30 тысяч рублей.

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