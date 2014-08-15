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Происшествия

15 августа 2014, 13:54

Турфирму "Ветер странствий" проверяют после исчезновения гендиректора

банкротство криминал турфирмы туроператоры Ветер странствий

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет проверяет туроператора "Ветер странствий", который перестал работать после внезапного исчезновения генерального директора, сообщает пресс-служба ведомства.

ООО "Ветер странствий" приостановил свою деятельность 14 августа. По словам сотрудников фирмы, генеральный директор Любовь Агафонова и ее супруг, который занимался финансами в компании, пропали, так и не расплатившись с долгом в 10 миллионов рублей. В следственном комитете хотят проверить, не является ли предпринимательница мошенницей.

Петербургский туроператор "Ветер странствий" занимался экзотическими индивидуальными турами. Пока неизвестно, сколько его клиентов находятся за границей. У большинства билеты на регулярные рейсы оплачены, но есть проблемы с проживанием.

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В Ассоциации туроператоров России заявили, что клиенты компании могут остаться без компенсаций. Страховщики покрывают только риски, связанные с финансовой несостоятельностью туроператора. А от руководства "Ветра странствий" никакого заявления не поступало.

В федеральном агентстве по туризму считают, что случай с этой компанией не имеет имеет ничего общего с волной банкротств турфирм. Напомним, что 16 июля туроператор "Нева" объявил о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля петербургский оператор "Экспо-тур" сделал подобное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, объявила о приостановке своей деятельности.

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