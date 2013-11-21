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21 ноября 2013, 15:42

Ждать скорого увеличения суммы страховки вкладов не стоит - эксперт

банки вклады страховки физические лица

Фото: ИТАР-ТАСС

Ожидать увеличения предельного размера страховки по банковским вкладам физических лиц с 700 тысяч до 1 миллиона рублей в ближайшее время не стоит, хотя Госдума ведет консультации с Минфином. Об этом заявил в четверг журналистам зампред комитета Госдумы по экономической политике Виктор Климов.

Напомним, 17 сентября 2013 года Госдума приняла разработанный Минфином законопроект, предполагающий увеличение предельного размера страховки по банковским вкладам физлиц с 700 тысяч до 1 миллиона рублей.

"Ожидать этого (повышения страховки по вкладам физлиц. - Ред.) в ближайшее время не стоит. Главное - чтобы не пострадало большинство вкладчиков, а у абсолютного большинства вклады не превышают 700 тысяч", - сказал глава думского комитета.

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По его словам, 700 тысяч рублей как предельный размер страховки по вкладам физлиц не менялась с 2008 года. "У государства ограничены ресурсы, с помощью которых оно может застраховать большинство вкладчиков. Понятно, что клиентам "Мастер-банка" хотелось был получить по миллиону или больше. Но это надо обсуждать с Агентством по страхованию вкладов и министерством финансов", - отметил Климов.

Накануне ЦБ отозвал лицензию у "Мастер-банка" в связи с недостоверностью предоставляемых им отчетных данных, что нарушало закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". В головном офисе банка прошли обыски.

"Мастер-банк" - один из крупнейших в стране, в число его клиентов входило множество известных компаний, в частности сеть гипермаркетов "'ОКей", аптеки "36,6", телекоммуникационная компания "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"), официальные автодилеры Ford, Volvo, Mitsubishi, Saab, Opel AG и другие. "Мастер-банк" предоставлял услуги процессинга почти трети кредитных организаций в России. После того, как у банка отозвали лицензию, клиенты других кредитных организаций, которые использовали его процессинг, больше не могут совершать операции по своим вкладам.

Сюжет: Отзыв лицензии у банков

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