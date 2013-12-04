Клиентам "Мастер-банка" начали выдавать страховые компенсации

Вкладчики "Мастер-банка" начнут получать компенсации с 4 декабря

4 декабря началась выплата компенсаций клиентам "Мастер-банка". Процедурой возврата денежных средств занимаются Сбербанк и "ВТБ 24". За каждым из банков-агентов закреплена определенная группа вкладчиков, которых распределили в алфавитном порядке.

Так, Сбербанк выплачивает компенсации тем, чьи фамилии начинаются с букв от "А" до "Л" включительно. Банк "ВТБ-24" - вкладчикам "Мастер-банка", чьи фамилии начинаются с буквы "М" по "Я", сообщает телеканал "Москва 24".

По данным Центробанка, возместить должны более 30 миллиардов рублей.

Напомним, лицензию у "Мастер-банка" отозвали в конце ноября. Официально для это было сразу несколько причин: недостоверность отчетных данных, низкое качество кредитов и утрата капитала.