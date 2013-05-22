Уровень автомобилизации в Москве превысил общеевропейский

Фото: ИТАР-ТАСС

Уровень автомобилизации в Москве с 2011 по 2013 годы превысил общеевропейский. Об этом в эфире канала "Москва 24" сообщил заммэра по строительству Марат Хуснуллин.

По его словам, темпы прироста автомобилей оказались выше, чем рассчитывали власти. "В частности, - указал чиновник, - объемы продаж машин в 2012 году превысили докризисный уровень", чего никто не ожидал.

Хуснуллин отметил, что при этом плотность улично-дорожной сети в Москве составляет 0,3 квадратных метра на 1 тысячу жителей, тогда как, например, в Берлине этот показатель равен полутора метрам, в Париже - 1,4 метра.

"Если у нас дорог в несколько раз меньше, чем у зарубежных европейских мегаполисов, ожидать, что у нас будет нормальное экономическое развитие, просто не приходится – чудес не бывает", - сказал чиновник.

Именно поэтому Москва, наравне с развитием дорожной инфраструктуры и созданием парковочных мест, делает упор на развитие общественного транспорта, в том числе метро.