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Автомобили

17 декабря 2014, 18:07

Как автодилеры реагируют на рост курсов валют

автомобили автосалоны иномарки повышение цен

Ряд автодилеров заморозил продажи в РФ из-за ослабления рубля - СМИ

Автосалоны, торгующие иномарками, реагируют на повышение курса валют. Некоторые дилеры приостанавливают продажи, другие повышают цены и сокращают число кредитных программ.

Официальный дилер автомобилей "Первый московский автоцентр" приостановил продажи машин Toyota и Mazda, сообщили M24.ru в компании. "С нового года цены на остальные модели, скорее всего, увеличатся на 20-30%", - добавил собеседник издания.

Как рассказали M24.ru в автосалоне Armand-City, в декабре компания подняла цены на автомобили на 20-30%. "В январе может быть новое повышение, это зависит от курса", - добавил представитель компании.

Салон является официальным дилером концерна General Motors и представляет на российском рынке автомобили марок Cadillac, Opel, Chevrolet и Saab.

Собеседник M24.ru в Armand-City отметил также, что салон стал продавать меньше автомобилей в кредит, но кредитные ставки пока не повысил.

"Никаких предновогодних скидок и спецпредложений у нас тоже нет. Но и исключать автомобили из продажи компания не собирается. Да это и не нам решать. Представитель General Motors в Москве пока не давал подобных распоряжений", - пояснили в компании.

Иностранные автомобили в России подорожают на 25 процентов

По словам аналитика "Инвесткафе" Михаила Кузьмина, сейчас из-за неустойчивой экономичесокй ситуации дилеры просто не понимают, по какой цене нужно продавать поступившие иностранные автомобили. Кроме того, на состояние автомобильного рынка повлиял ажиотаж, возникший месяц назад.

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"Тогда рубль начал стремительно падать, и многие покупатели решили быстро приобрести автомобили, пока есть возможность. В результате самые ходовые модели - кроссоверы и седаны - вообще исчезли из салонов. Так произошло с многими популярными марками: Mazda, Nissan, Toyota и другими", - пояснил Кузьмин.

По мнению эксперта, с января цены могут вырасти еще примерно на 30%. "Из-за роста цен дилеры, скорее всего, будут закупать за рубежом меньше машин, ведь спрос на них снизится. Да и количество дилеров может уменьшиться", - добавил аналитик.

Впрочем, Михаил Кузьмин не ожидает полного исчезновения каких-либо марок автомобилей с российского рынка. "Все ограничится тем, что компании будут экспортировать в Россию только самые ходовые модели", - заключил Кузьмин.

Советы эксперта покупателям автомобилей

  • Если покупка машины не является необходимостью, лучше отложите ее до лучших времен. По крайней мере на полгода - тогда экономическая ситуация может наладиться;
  • В случае, если вы никак не может обойтись без нового авто, остановите свой выбор на не особенно популярных моделях. Например, на минивэнах или больших джипах. Ходовые модели либо уже ушли с рынка, либо стоят неоправданно дорого.


Напомним, официальный курс евро на 18 декабря, установленный Центробанком, вырос на 8,4 рубля до 84,58 рубля. Курс доллара вырос на 6,6 рубля до 67,78 рубля.

В ночь на 16 декабря Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 6,6 пунктов – до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Валютная биржа отреагировала на действия ЦБ кратковременным укреплением рубля. Позже доллар и евро снова начали рост.

Елена Тимофеева

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