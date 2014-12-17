Как автодилеры реагируют на рост курсов валют

Ряд автодилеров заморозил продажи в РФ из-за ослабления рубля - СМИ

Автосалоны, торгующие иномарками, реагируют на повышение курса валют. Некоторые дилеры приостанавливают продажи, другие повышают цены и сокращают число кредитных программ.

Официальный дилер автомобилей "Первый московский автоцентр" приостановил продажи машин Toyota и Mazda, сообщили M24.ru в компании. "С нового года цены на остальные модели, скорее всего, увеличатся на 20-30%", - добавил собеседник издания.

Как рассказали M24.ru в автосалоне Armand-City, в декабре компания подняла цены на автомобили на 20-30%. "В январе может быть новое повышение, это зависит от курса", - добавил представитель компании.

Салон является официальным дилером концерна General Motors и представляет на российском рынке автомобили марок Cadillac, Opel, Chevrolet и Saab.

Собеседник M24.ru в Armand-City отметил также, что салон стал продавать меньше автомобилей в кредит, но кредитные ставки пока не повысил.

"Никаких предновогодних скидок и спецпредложений у нас тоже нет. Но и исключать автомобили из продажи компания не собирается. Да это и не нам решать. Представитель General Motors в Москве пока не давал подобных распоряжений", - пояснили в компании.

Иностранные автомобили в России подорожают на 25 процентов

По словам аналитика "Инвесткафе" Михаила Кузьмина, сейчас из-за неустойчивой экономичесокй ситуации дилеры просто не понимают, по какой цене нужно продавать поступившие иностранные автомобили. Кроме того, на состояние автомобильного рынка повлиял ажиотаж, возникший месяц назад.

"Тогда рубль начал стремительно падать, и многие покупатели решили быстро приобрести автомобили, пока есть возможность. В результате самые ходовые модели - кроссоверы и седаны - вообще исчезли из салонов. Так произошло с многими популярными марками: Mazda, Nissan, Toyota и другими", - пояснил Кузьмин.

По мнению эксперта, с января цены могут вырасти еще примерно на 30%. "Из-за роста цен дилеры, скорее всего, будут закупать за рубежом меньше машин, ведь спрос на них снизится. Да и количество дилеров может уменьшиться", - добавил аналитик.

Впрочем, Михаил Кузьмин не ожидает полного исчезновения каких-либо марок автомобилей с российского рынка. "Все ограничится тем, что компании будут экспортировать в Россию только самые ходовые модели", - заключил Кузьмин.

Советы эксперта покупателям автомобилей Если покупка машины не является необходимостью, лучше отложите ее до лучших времен. По крайней мере на полгода - тогда экономическая ситуация может наладиться;

В случае, если вы никак не может обойтись без нового авто, остановите свой выбор на не особенно популярных моделях. Например, на минивэнах или больших джипах. Ходовые модели либо уже ушли с рынка, либо стоят неоправданно дорого.



Напомним, официальный курс евро на 18 декабря, установленный Центробанком, вырос на 8,4 рубля до 84,58 рубля. Курс доллара вырос на 6,6 рубля до 67,78 рубля.

В ночь на 16 декабря Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 6,6 пунктов – до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Валютная биржа отреагировала на действия ЦБ кратковременным укреплением рубля. Позже доллар и евро снова начали рост.

Елена Тимофеева