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Москва 24

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Автомобили

13 февраля, 00:01

Московские чиновники откажутся от закупок авто и загранкомандировок

автомобили бизнес командировки Геннадий Дегтев заграница чиновник дорогие автомобили экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Московские чиновники в 2015 году откажутся от заграничных командировок и закупок автомобилей. Об этом M24.ru рассказал глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев. По поручению мэра, власти не будут проводить закупки "повышенной комфортности".

"Мы будем проводить мониторинг закупок, и если на стадии предложения найдутся заявки на покупку автомобилей, они будут отменены. Заграничные командировки также не допускаются. По поручению мэра, мы не будем проводить закупки, которые относятся к закупкам повышенной комфортности", - пояснил Дегтев.

По слова чиновника, сейчас планы закупок на 2015 год пересматриваются. В них останутся только необходимые заказы. "Это закупки, связанные с социальными гарантиями, и проведение обязательных работ, в том числе противоаварийных", - подчеркнул Дегтев.

Сергей Собянин утвердил антикризисный план, который включает 70 мероприятий. Среди них - повышение эффективности бюджетных расходов, снижение административных барьеров для бизнеса, сокращение бюрократического аппарата. Кроме того, правительство выделит 1,7 млрд рублей на адресную социальную поддержку горожан.

Заммэра по вопросам строительства Марат Хуснуллин уже сообщил, что в 2015 году московская делегация не будет участвовать в международной инвестиционной выставке MIPIM в Каннах.


Член комиссии по экономической политике и финансам Сергей Зверев считает, что нужно использовать все способы экономии бюджетных средств.

"Хотя автомобиль давно не является предметом роскоши. Многие чиновники ездят на таких машинах, как Toyota, Skoda и Volkswagen", - отметил депутат.

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Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что отмена закупок "повышенной комфортности" поможет экономить бюджетные средства. Город должен оценивать целесообразность каждой закупки.

"Принцип закупок должен быть как в доме - обсуждать каждый рубль. В "тучные" годы многие вещи пропускались, но сейчас надо прицельно проанализировать, как расходуются средства на неочевидные вещи - к примеру, дополнительное образование чиновников или приюты для собак", - отметил Кабанов.

Эксперт добавил, что Москве стоит перенять федеральную систему пересмотра уже существующих контрактов. "Открытое правительство мониторит уже заключенные договоры в сторону необоснованности цены, зачастую ее удается снизить. Столице стоит начать применять этот механизм", - отметил Кабанов.

Марина Курганская

Сюжет: Антикризисные меры столичного правительства на 2015 год

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