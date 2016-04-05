Москва выставит на аукцион тысячу киосков

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Право торговать в 1000 объектах нестационарной торговли (НТО) будет выставлено на аукционы Единой торговой площадки Москвы в ближайшее время, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

В настоящее время на торги выставлено около 100 предназначенных для торговли мороженым киосков в ВАО и ЗАО. Ознакомиться с документацией и подать заявки на участие предприниматели могут уже сегодня, сообщил руководитель ведомства Геннадий Дегтев.

"Наряду со специализацией "Мороженое" на аукционах можно будет разыграть право торговли в киосках "Театральные кассы", "Бытовые услуги", "Хлеб", "Овощи и фрукты" и "Цветы". Перечень дополнится такими наименованиями, как "Молоко", "Мясная гастрономия", "Сувенирная продукция" и "Церковная продукция", – уточнила заммэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Первый пул торгов пройдет 29 апреля. Второй – 13 мая 2016 года. Заявочная кампания продлится до 26 апреля и 10 мая соответственно.

Стартовая стоимость права работы киосков категории "Мороженое" составляет от 7,2 тысячи рублей. Окончательную стоимость определит электронный аукцион. По словам Геннадия Дегтева, для участия в торгах необходимо обеспечить задаток, равный 12-кратному размеру стартовой стоимости. По итогам торгов предприниматель получает право круглогодичной торговли в течение пяти лет в укомплектованном киоске площадью 6 квадратных метров.

В прошлом году в рамках пилотного проекта было реализовано 137 киосков НТО. Итоги аукционов показали высокий интерес со стороны бизнеса и высокую конкуренцию. В среднем на лот претендовали четыре участника. Среднее превышение стартовой цены составило 96 процентов.

Ознакомиться с реализуемыми объектами на сайте департамента по конкурентной политике в разделе "Земельно-имущественные торги" и на инвестиционном портале Москвы в разделе "Торги". Получить консультацию специалиста по участию в аукционах можно по телефону службы "Инвестиционный консультант": 8 (499) 652-60-25.