Москву и Зеленоград свяжет новая железная дорога

ИТАР-ТАСС

Власти Москвы отказались от планов строительства "легкого" метро в Зеленоград, сообщил заместитель мэра города Марат Хуснуллин.

"Это вопрос уже решенный, "легкого" метро в Зеленограде не будет. Однако есть конкретные планы, проекты и деньги на строительство дополнительного железнодорожного пути", - сказал чиновник.

Планируется, что новый железнодорожный путь проложат от станции "Крюково" до Москвы.

"Уверен, в течение двух-трех лет жители Зеленограда почувствуют облегчение благодаря строительству этого пути. Электрички будут следовать с интервалом в пять-семь минут в час пик", - цитирует Хуснуллина "Интерфакс".