Wi-Fi появится во всех МФЦ до конца сентября

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Более 70% "активных граждан" поддержали идею об оснащении точками доступа Wi-Fi центров госуслуг. Еще 87% выступили за введение курьерской доставки готовых документов.

Беспроводной выход в интернет появится во всех городских МФЦ до конца сентября, а идея о платной курьерской доставке уже прорабатывается специалистами, сообщили M24.ru в пресс-службе ГБУ "МФЦ".

Отметим, что на проекте "Активный гражданин" горожане поддержали многие актуальные идеи по усовершенствованию работы центров госуслуг, которые ранее предложили участники "Моего офиса госуслуг".

В этом краудсорсинг-проекте приняли участие около 6 тысяч человек. После этого самые популярные предложения вынесли на общегородской онлайн-референдум. 30% опрошенных считает, что необходимо ввести бланки заявлений с максимально заполненными полями, еще 20,5% проголосовали за размещение на стендах в залах графиков средней загрузки МФЦ.

Краудсорсинг МФЦ

Кроме того, еще 16% предложили выпустить брошюры с полной информацией о центрах госуслуг, а 14% – установить розетки для подзарядки мобильных устройств в зале. Оборудовать велопарковки у каждого МФЦ предложили 4% опрошенных.

Как отметили в ГБУ МФЦ, графики загруженности и велопарковки появятся в МФЦ уже в сентябре, а брошюры для посетителей поступят до конца года. Розетки обещают поставить в начале 2015 года.

А вот 47% "активных граждан" считают, что в МФЦ нужен сотрудник, работающий в зале и оказывающий консультации по необходимому перечню документов. Сейчас такие консультанты появились в МФЦ района Покровское-Стрешнево. Ранее с помощью электронного референдума жители Москвы также выбрали и лучшие МФЦ.

Напомним, что цель краудсорсинг-проекта "Мой офис госуслуг. Создай центр будущего" - сделать проще процесс получения документов в МФЦ. Участие в проекте приняли 5400 москвичей. Они внесли 900 предложений по вопросам развития МФЦ.