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Наземный транспорт

21 января 2015, 11:25

В часы пик аэроэкспрессы во Внуково будут ходить каждые 15 минут

Внуково наземный транспорт автобусы Максим Ликcутов Тропарево

Фото: m24.ru

Столичный департамент транспорта рекомендовал уменьшить интервалы движения аэроэкспрессов во Внуково до 15 минут в часы пик, сообщил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Мы договорились о том, чтобы поезда, которые соединяют город и аэропорт, работали максимально в более частом движении, чтобы интервал в движении 30 минут распространялся на весь график, желательно, чтобы в час пик поезда ходили с 15-минутным интервалом", - сказал он.

Отметим, сейчас аэроэкспрессы ходят от Киевского вокзала до аэропорта с интервалом в 30-60 минут. Кроме того, в городе может появиться новый автобусный маршрут от метро "Тропарево" до Внукова.

"Мы рассматриваем возможность пустить дополнительные полуэкспрессные автобусы от станции "Тропарево" до аэропорта Внуково, что позволит пассажирам максимально быстро попадать в аэропорт", - сказал Ликсутов.

По его словам, есть также договоренность с аэропортом рассмотреть возможность создания более удобной площадки для подъезда автобусов непосредственно к терминалу аэропорта.

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Ликсутов отметил, что в случае усложнения транспортной обстановки и нештатных ситуаций департамент будет выделять дополнительные автобусы и регулировать движение так, чтобы пассажиры могли вовремя добраться до аэропорта.

Сейчас до Внуково можно добраться от станций метро "Тропарево" и "Юго-Западная" на автобусах № 611 и 611с. Кроме того, от метро "Теплый стан" до аэропорта можно доехать на автобусе маршрута №526.

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