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10 июля 2012, 10:57

Пассажиропоток во «Внуково» увеличился почти на 20 процентов

Внуково аэропорты

Фото: ИТАР-ТАСС

За первое полугодие 2012 года аэропорт «Внуково» обслужил 4,208 миллиона пассажиров, что на 19,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в пресс-релизе аэропорта.

За отчетный период было выполнено 71,7 тысячи рейсов (рост составил 9,1%), а суммарный пассажиропоток аэропорта вырос на 40,4% и составил 979,9 тысячи пассажиров.

Как сообщается, рост объемов обслуживания в июне был выше средних значений за последние годы. Это вызвано не только сезонным увеличением спроса на авиаперевозки, но также приходом в аэропорт новых авиакомпаний и открытием новых направлений полетов.

«В ближайшее время аэропорт «Внуково» планирует наращивать объемы перевозок. Рост пассажиропотока предполагается за счет открытия новых направлений и увеличения количества рейсов на уже имеющихся маршрутах. Это станет возможным благодаря завершению строительства пассажирского терминала «А» и реконструкции взлетно-посадочной полосы №1. Окончание данных работ запланировано на декабрь 2012 года», - уточняют в пресс-службе транспортного узла.

Маршрутная сеть аэропорта на внутренних воздушных линиях в июне насчитывала 72 направления. Международные чартерные рейсы выполнялись по 22 основным направлениям. Наибольшей популярностью пользовались рейсы на курорты Турции и Египта (73% международного чартерного пассажиропотока аэропорта).

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