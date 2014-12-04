Путин объяснил, чем должен заниматься бизнес – эксперт

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4 декабря Владимир Путин зачитал ежегодное послание Федеральному Собранию в Георгиевском зале Кремлевского дворца. Экономический обозреватель M24.ru Константин Цыганков прокомментировал экономическую часть послания президента.

Состоявшимся посланием Путина Федеральному собранию сегодня забиты все новостные ленты. Причем забиты они были за несколько дней до его начала. Об этом много говорили и писали все кому не лень, выдвигая идеи, прогнозы и чуть ли не сами черновики выступления. Для меня же самый главный вопрос – были ли затронуты в этом послании самые болезненные точки отечественной экономики? Давайте разбираться.

Первый пункт – разумеется, санкции. Позиция президента понятна: хотя санкции и наносят ущерб отечественной экономике, причем значительный, это не значит, что мы должны воспринимать их только как угрозу и негатив. Президент подчеркивает: это возможность, стимул для дальнейшего развития, особенно импортозамещения. В принципе, с того самого дня, как санкции начали действовать, все говорят о необходимости поднимать отечественное производство, развивать конкурентоспособность и т.д.

Это правильно, бесспорно, но почему только сейчас? Почему для того, чтобы вкладывать деньги в разработки, научную базу и производство качественного технологичного продукта здесь, в России, должны были случиться санкции?

Для всего это нужно время – нельзя создать что-то действительно хорошее с нуля. Ведь наши компании покупали западные технологии и средства производства не от хорошей жизни, а потому что здесь просто не было аналогов или они были хуже и дороже.

Президент предложил создать при правительстве координационные центры, которые бы мониторили вопрос соответствия российского производства требованиям. Главное, чтобы они не превратились в тех кто будет заставлять бизнес использовать наши технологии, вместо того чтобы точечно их внедрять и развивать. А то получится: "бери что дают, другого нет и не будет. Не нравится – давай, до свидания".

При этом президент поручил ВЭБу и Агентству стратегических инициатив в 2015 году реализовать пилотный проект по поддержке несырьевых компаний, подчеркнув при этом, что деньги и средства для этого есть. На эти цели пойдет 30 млрд рублей, которые будут направлены на докапитализацию Росэксимбанка – агента правительства для финансовой поддержки экспортеров.

При этом встает вопрос: а какие именно компании будут в приоритете и как будет осуществляться данная поддержка? Президент сказал, что за три года объем экспорта продукции высокой степени переработки (лекарства, одежда, обувь, микросхемы, компьютерные блоки и т.д.) должен вырасти в полтора раза. Вы знаете, если оно будет хорошим и качественным, я не сомневаюсь в том, что мир захочет это покупать. Я даже знаю, что в нашей стране есть мозги, способные сделать это. Вот только кто, опять же, будет всем этим управлять?

Далее – налоговые каникулы! Президент России предложил ввести мораторий на рост налоговой нагрузки для бизнеса на четыре года, а также ввести надзорные каникулы для малого бизнеса три года: если три года работаешь без косяков и претензий, то следующие три года будешь работать вообще без проверок. При этом кабинет министров должен выработать систему ограничения контроля за работой бизнеса.

Вот это я понимаю. Все, что должен делать бизнес, – работать, создавать рабочие места и платить налоги. А проверки и постоянная бюрократия только замедляют этот процесс. Но как и в случае с предыдущим тезисом, инициатива хорошая, но вот как ее поймут и реализуют исполнители – большой вопрос.

Интересно вышло с офшорами: президент предлагает просто перелистнуть и закрыть эту страницу. То есть если ты вывел все деньги и капиталы в офшор, а потом раскаялся – приходи обратно с повинной и тебя все простят. Ни уголовного, ни налогового преследования не будет. А самое главное – сохранится система обложения налогом, то есть ты заплатишь только то, что реально должен, меньше, чем в любой другой стране мира, и работай себе дальше спокойно.

Нет, репатриация капитала – это красивая идея, классная, и чиновники заверили президента, что такой механизм возможно создать, в чем я не сомневаюсь. Но опять же вопрос – а кто вернется? Большая часть капитала в офшоре – это "черная" бухгалтерия или деньги, полученные незаконным путем. Да, они очень не помешали бы отечественной экономике, но не думаю, что владельцам этого капитала так уж нужно возвращать их сюда.

Мой, простите, анализ больше, конечно напоминает разговор сам с собой, извините, поэтому попробую вывод написать максимально просто и понятно. Итак, по пунктам:

1. Президент сказал, что у нас открытая экономика и мы с удовольствием ждем инвесторов, которым не должно быть дела до политических склок. Инвестор хочет работать и зарабатывать – мы можем в этом помочь.

2. Государству пора снизить свой контроль над бизнесом и предпринимательством. Именно отечественный делец, креативный боец экономического фронта должен стать залогом будущей экономики – нет контроля, нет надзора и еще налоговые каникулы. Но взамен, будь любезен, создавай отечественный продукт по отечественным технологиям, а главное – будешь конкурентоспособен за рубежом, тогда тебе и все дороги открыты будут.

3. Мы готовы простить даже тех, кто получил деньги нечестным путем, если они вернут их в Россию и вложат в отечественную экономику.

4. Наша задача – инвестировать в людей, в развитие инженерного образования, для создания высокотехнологичных продуктов, а также для здоровья нации, основы всего и вся.

5. Годы сейчас сложные, поэтому, несмотря на налоговые каникулы и послабления для малого и среднего бизнеса, цены на лекарства и социально значимые продукты питания должны быть под контролем и нерадивые ритейлеры не должны на этом наживаться.

6. Рубль, конечно, продолжит слабеть, пока мы не построим сильной экономики, но вот спекулянтов надо наказать, чтобы резкие колебания уже закончились.

Ну и если позволите, добавлю свое особое мнение. В целом все понятно: государство должно заниматься своим делом – заботой о гражданах, а бизнес – своим, работать, платить налоги и поднимать страну. Вот только есть несколько проблем. Первая и главная – кадры, которых нет, особенно в правительственном аппарате – там сидят чиновники, но никак не дельцы, которые видят проблемы изнутри, а не с политической вершины.

Вот поэтому мы и бежим впереди паровоза или позади него. Мы начинаем производить свое только тогда, когда западное закрыто. И говорим: используйте наше, когда оно еще не вышло на нужный уровень качества. Одним словом, руки у нас золотые, вот только растут не из того места.

Константин Цыганков