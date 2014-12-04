Путин пообещал не сворачивать отношения с Европой и США

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Владимир Путин заявил, что Россия ни при каких обстоятельствах не будет сворачивать отношения с Европой и США. Президент России отверг все обвинения политиков из-за рубежа в том, что Россия движется к полной международной изоляции. Этот тезис президент России озвучил в ходе ежегодного послания к Федеральному Собранию, передает корреспондент М24.ru.

"Правительства некоторых западных стран говорят о том, что строится новый "железный занавес". Это не так - мы будем расширять интеграцию на Востоке, где не смешивают бизнес с политикой, - заявил глава государства. - Но важно понимать, что Россия ни при каких обстоятельствах не собирается сворачивать отношения с Европой и США, это невозможно".

Президент подчеркнул, что Россия "не ищет врагов", а защищает собственные интересы. "Искать себе врагов - это проявление слабости, а мы сильны и уверены в себе", - добавил Путин.

Путин также коснулся темы санкций, которые с лета этого года действуют в отношении России. "Надо с уважением относиться к интересам мировых стран, и тогда не потребуется никого обманывать санкциями. Это не просто нервная реакция на события на Украине. Уверен, что если бы там ничего не происходило, то придумали бы какой-нибудь другой повод, чтобы сдержать растущие возможности России", - отметил глава государства.

По мнению президента, санкции являются проблемой, но одновременно и стимулом, чтобы достигнуть запланированных правительством показателей. "Это не просто тормоз, а угроза безопасности государства. Впереди у нас сложное и напряженное время, но если справимся с неорганизованностью и традицией закапывать в бумагах принятые ранее решения, то преодолеем и санкции", - подчеркнул Путин.

Если справимся с неорганизованностью, закапывать в бумагах принятые решения

Отметим, что Россия ответила на санкции стран ЕС и США. С 7 августа был введен запрет на поставки в РФ говядины, свинины, рыбы, сыров, молока, овощей и фруктов из стран, которые ввели санкции против России. Таким образом, под действие запрета попали товары из Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии.

Добавим, что первое послание президента было озвучено 24 февраля 1994 года и с тех пор проводится каждый год.

Кроме того, президент ежегодно проводит бюджетные послания, "прямые линии" и пресс-конференции. Встреча с журналистами запланирована на 18 декабря.

При этом в октябре 2014 года Путин отменил ежегодные бюджетные послания, которые пересекались с основным выступлением перед Федеральным собранием.