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Город

02 августа 2012, 17:38

В районе метро "Выхино" организуют парковку на 1,6 тысяч мест

ВАО парковки транспортно-пересадочные узлы власть

Фото: ИТАР-ТАСС

На транспортно-пересадочном узле (ТПУ) у станции метро "Выхино" планируют организовать парковку на 1,66 тысячи машино-мест, говорится в сообщении на сайте префектуры Восточного округа Москвы.

"Транспортный узел улучшит обслуживание пассажирского общественного транспорта за счет формирования целостной системы пешеходных связей в узле, включая вертикальное разделение пассажиропотоков при различных видах пересадки, повышение качества обслуживания пассажирского наземного транспорта за счет устройства залов ожидания, уменьшение загрузки городской магистральной УДС за счет строительства паркингов в узле общей емкостью 1,66 тысячи машино-мест", - отмечается в материале.

Данный транспортный узел должен иметь межрегиональное значение и представлять комплекс всех транспортных систем, функционирующих на территории Москвы.

Как сообщается, рассматриваемая территория занимает площадь 67 га, площадь участка составляет 3,5 га.

Основная задача ТПУ - разгрузить городские дороги и ликвидировать заторы на подъездах к Москве и в самой столице. Власти надеются, что автомобилисты оставят свои машины на парковке и далее поедут на общественном транспорте.

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