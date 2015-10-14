Сборную Албании могут исключить из числа участников Евро-2016

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Сборной Албании грозит исключение из числа участников Евро-2016. Это произойдет, если УЕФА удастся доказать, что матч Армения - Албания носил договорной характер, сообщает Kurir.

По предварительным данным, неизвестные лица из числа представителей албанской футбольной федерации предложили четырем игрокам армянской команды обеспечить нужный албанцам результат за 500 тысяч евро.

На момент игры Армения уже лишилась всяких шансов на выход из группы, а Албании необходима была победа для того, чтобы опередить команду Дании.

Встреча завершилась крупной победой албанцев - 3:0. В результате они напрямую вышли в финальную часть чемпионата Европы.

УЕФА намерен организовать собственное расследование. В случае получения доказательств вины Албанской федерации футбола, сборную этой страны исключат из числа участников европейского футбольного форума.

Стоит отметить, что на Евро вышла и сборная России. Она заняла второе место в своей группе и пробилась на турнир напрямую.