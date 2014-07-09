Как у нас с Португалией: пользователи Twitter - о поражении бразильцев

Фото: fifa.com
Бразилия запомнит вечер 8 июля на долгие годы - хозяева чемпионата мира пропустили семь мячей от немецкой машины и теперь будут бороться лишь за третье место. Однако вряд ли даже победа в утешительном финале сможет изменить впечатление о домашнем мундиале для бразильцев. Как пользователи Twitter реагировали на происходящее на поле стадиона "Минейрао" - в материале M24.ru.
Пока я курила одну сигарету, Германия забила три гола
Это странное чувство, когда ты вдруг рад, что ты не бразилец
Режиссеры трансляции, по ошибке вместо полуфинала ЧМ по футболу показавшие хоккейный матч Канада-Эстония, приносят свои извинения
Не забыто и аналогичное поражение сборной России от команды Португалии в далеком 2004 году.
О, у нас с Португалией так тоже было
Не обошлось и без "веселых картинок". Очень точно характеризовало происходящее на поле вот это изображение:
Фото: twitter.com/hernancaire
Ну и не обойтись без фото болельщика, похожего то ли на Леонида Якубовича, то ли на Альберта Эйнштейна, в миг облетевшее весь интернет.
Такой исход матча "жители" интернета объясняли самыми невероятными причинами. Например, виновником мог быть Джастин Бибер.
Фото: twitter.com/AnnieGaus
Не обошел вниманием полуфинал чемпионата мира и экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Счет в матче Германия-Бразилия не укладывается в голове...
И чуть позже...
Теперь уже счет не укладывается в табло...
По сравнению с поражением бразильцев, неудачи нашей многострадальной сборной кажутся совсем незначительными.
Сборная Бразилии спасает репутацию сборной России. Теперь они - главные лохи #ЧМ2014 #БразилияГермания
Фото: twitter.com/russian_market
Эмоции бразильцев
Фото: twitter.com/adagamov
Все, этот невероятный матч окончен. Возвращайся лучше в Петербург, Халк.
Фото: twitter.com/s_nik
Стоит отметить, что последнее крупное поражение сборной Бразилии случилось в 1998 году, когда в финале чемпионата мира "канаринья" уступила французской команде со счетом 0:3.