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09 июля 2014, 13:16

Как у нас с Португалией: пользователи Twitter - о поражении бразильцев

Twitter чемпионат мира по футболу Бразилия читать

Фото: fifa.com

Бразилия запомнит вечер 8 июля на долгие годы - хозяева чемпионата мира пропустили семь мячей от немецкой машины и теперь будут бороться лишь за третье место. Однако вряд ли даже победа в утешительном финале сможет изменить впечатление о домашнем мундиале для бразильцев. Как пользователи Twitter реагировали на происходящее на поле стадиона "Минейрао" - в материале M24.ru.

Alina Shemomechamo @fuksalin

Пока я курила одну сигарету, Германия забила три гола

Владимир Стогниенко ‏@VStognienko

Это странное чувство, когда ты вдруг рад, что ты не бразилец

ivan davydov ‏@ivan_f_davydov

Режиссеры трансляции, по ошибке вместо полуфинала ЧМ по футболу показавшие хоккейный матч Канада-Эстония, приносят свои извинения


Не забыто и аналогичное поражение сборной России от команды Португалии в далеком 2004 году.

Yury Saprykin @sapr21

О, у нас с Португалией так тоже было


Не обошлось и без "веселых картинок". Очень точно характеризовало происходящее на поле вот это изображение:

Фото: twitter.com/hernancaire

Ну и не обойтись без фото болельщика, похожего то ли на Леонида Якубовича, то ли на Альберта Эйнштейна, в миг облетевшее весь интернет.

Такой исход матча "жители" интернета объясняли самыми невероятными причинами. Например, виновником мог быть Джастин Бибер.

Фото: twitter.com/AnnieGaus

Не обошел вниманием полуфинал чемпионата мира и экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Алексей Кудрин @Aleksei_Kudrin

Счет в матче Германия-Бразилия не укладывается в голове...


И чуть позже...

Алексей Кудрин @Aleksei_Kudrin

Теперь уже счет не укладывается в табло...


По сравнению с поражением бразильцев, неудачи нашей многострадальной сборной кажутся совсем незначительными.

Евгений Каленов @libertinych

Сборная Бразилии спасает репутацию сборной России. Теперь они - главные лохи #ЧМ2014 #БразилияГермания

Фото: twitter.com/russian_market

Эмоции бразильцев

Фото: twitter.com/adagamov

ФК "Зенит" @zenit_spb

Все, этот невероятный матч окончен. Возвращайся лучше в Петербург, Халк.

Фото: twitter.com/s_nik


Стоит отметить, что последнее крупное поражение сборной Бразилии случилось в 1998 году, когда в финале чемпионата мира "канаринья" уступила французской команде со счетом 0:3.

Сюжет: Чемпионат мира по футболу в Бразилии

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