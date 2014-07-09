Как у нас с Португалией: пользователи Twitter - о поражении бразильцев

Фото: fifa.com

Бразилия запомнит вечер 8 июля на долгие годы - хозяева чемпионата мира пропустили семь мячей от немецкой машины и теперь будут бороться лишь за третье место. Однако вряд ли даже победа в утешительном финале сможет изменить впечатление о домашнем мундиале для бразильцев. Как пользователи Twitter реагировали на происходящее на поле стадиона "Минейрао" - в материале M24.ru.

Alina Shemomechamo @fuksalin Alina Shemomechamo @fuksalin Пока я курила одну сигарету, Германия забила три гола



Владимир Стогниенко ‏@VStognienko Владимир Стогниенко ‏@VStognienko Это странное чувство, когда ты вдруг рад, что ты не бразилец



ivan davydov ‏@ivan_f_davydov ivan davydov ‏@ivan_f_davydov Режиссеры трансляции, по ошибке вместо полуфинала ЧМ по футболу показавшие хоккейный матч Канада-Эстония, приносят свои извинения





Не забыто и аналогичное поражение сборной России от команды Португалии в далеком 2004 году.

Yury Saprykin @sapr21 Yury Saprykin @sapr21 О, у нас с Португалией так тоже было





Не обошлось и без "веселых картинок". Очень точно характеризовало происходящее на поле вот это изображение:

Фото: twitter.com/hernancaire

Ну и не обойтись без фото болельщика, похожего то ли на Леонида Якубовича, то ли на Альберта Эйнштейна, в миг облетевшее весь интернет.

Такой исход матча "жители" интернета объясняли самыми невероятными причинами. Например, виновником мог быть Джастин Бибер.

Фото: twitter.com/AnnieGaus

Не обошел вниманием полуфинал чемпионата мира и экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Алексей Кудрин @Aleksei_Kudrin Алексей Кудрин @Aleksei_Kudrin Счет в матче Германия-Бразилия не укладывается в голове...





И чуть позже...

Алексей Кудрин @Aleksei_Kudrin Алексей Кудрин @Aleksei_Kudrin Теперь уже счет не укладывается в табло...





По сравнению с поражением бразильцев, неудачи нашей многострадальной сборной кажутся совсем незначительными.

Евгений Каленов @libertinych Евгений Каленов @libertinych Сборная Бразилии спасает репутацию сборной России. Теперь они - главные лохи #ЧМ2014 #БразилияГермания



Фото: twitter.com/russian_market

Эмоции бразильцев

Фото: twitter.com/adagamov

ФК "Зенит" @zenit_spb ФК "Зенит" @zenit_spb Все, этот невероятный матч окончен. Возвращайся лучше в Петербург, Халк.



Фото: twitter.com/s_nik



Стоит отметить, что последнее крупное поражение сборной Бразилии случилось в 1998 году, когда в финале чемпионата мира "канаринья" уступила французской команде со счетом 0:3.