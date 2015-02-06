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Спорт

6 февраля, 20:15

Нападающий "Спартака" Артем Дзюба перешел в "Зенит"

Спартак трансферы Зенит Артем Дзюба

Фото: fifa.com

Нападающий "Спартака" Артем Дзюба продолжит карьеру в петербургском "Зените", сообщает официальный сайт "сине-бело-голубых". Форвард начнет выступать за новую команду с 1 июля этого года.

"Конечно, я люблю Москву, но никакой привязанности к ней у меня нет. Я выбрал "Зенит", и спасибо клубу, тренерскому штабу за то, что пригласили меня и поверили. Я хочу приехать и показать, что достоин играть в этом клубе и смогу ему помочь", - рассказал футболист в интервью сайту клуба.

Ранее M24.ru сообщало, что футболисты "Спартака" отправились на второй зимний сбор в турецком городе Белек без Дзюбы, который отказался продлевать контракт с клубом. В Турцию полетели 23 спартаковца, и в этом списке нет нападающего сборной России.

При этом по информации "Чемпионат.ком", Артем Дзюба присоединится к работе с дублирующим составом "красно-белых". Дубль "Спартака" запланировал вылет на сбор, который также состоится в Турции, 7 февраля.

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По данным СМИ, контракт Дзюбы с "сине-бело-голубыми" подписан на пять лет. Остаток текущего сезона футболист проведет в "Спартаке", не исключено, что он не будет появляться на поле, в связи с конфликтом с руководством клуба.

По условиям контракта, зарплата Дзюбы составит 3,3 миллиона евро в год. Это больше, чем предлагал "Спартак" своему воспитаннику. Нынешняя зарплата нападающего равняется 1,2 миллиона евро, к которым приплюсовываются еще 250 тысяч евро за 10 и более забитых мячей в сезоне.

"Спартак" предлагал форварду новый контракт с зарплатой от 2,8 до 3 миллионов евро плюс оплату услуг агентов, помогающих форварду при совершении сделки. Однако это предложение Дзюбу не устроило.

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