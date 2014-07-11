В "Сокольниках" открывается летний кинотеатр

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В парке "Сокольники" открывается летний кинотеатр, который будет работать до конца сентября, сообщает пресс-служба парка.

Кинотеатр откроется 12 июля. Кинопоказы будут проходить на площадке для проведения публичных мероприятий, где будет установлен большой надувной экран.

Кино можно будет посмотреть бесплатно.

В афише кинотеатра российские и зарубежные фильмы, вышедшие в прокат в течение последних двух-пяти лет.

12 июля в кинотеатре будет показан "Поцелуй сквозь стену", 19 июля - "Мой парень – Ангел", 26 июля "Анжелика, маркиза ангелов" и т.д.

Также в кинотеатре можно будет посмотреть "Один день", "Самый верный друг", "Последняя любовь на Земле", "Миллионер из трущоб", "Артист" и т.д.

Кинопоказы будут проходить каждую субботу, начало в 22.00.