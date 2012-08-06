Материалы по деятельности Гудкова направлены в Генпрокуратуру

ИТАР-ТАСС

Следственный комитет нашел в деятельности депутата Госдумы Геннадия Гудкова нарушение Конституции. Полученные в ходе проверки сведения направлены в Госдуму и Генпрокуратуру.

В Главном следственном управлении Следственного комитета проводится процессуальная проверка по фактам незаконного участия депутата Госдумы Геннадия Гудкова в предпринимательской деятельности, то есть по признакам преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ.

"Следствие полагает, что депутатом Госдумы Г.Гудковым нарушены положения Конституции РФ и Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации"", – сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В соответствии с этими нормами депутат Государственной Думы не вправе заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой деятельностью, а также не вправе состоять членом органа управления хозяйственного общества или иной коммерческой организации.

Между тем политик, по данным следствия, является участником и получателем дохода от ООО "Рошан", а также руководит ООО "Коломенский строитель".