Подборка самых популярных видеороликов о столице в соцсетях

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Наши дети доказали: мы - действительно самая читающая нация в мире!





Наши улицы, дворы и парки стали безопаснее! За счёт чего?





МФЦ "Мои документы" становятся ближе! Ещё один шаг навстречу клиентам - "Искренний сервис".





Как попасть на ЧМ - 2108, не заплатив ни копейки?





Больше дорог, ещё больше! Калужское шоссе прирастает новыми полосами, путепроводами и мостами.





Как и в любом большом городе вопрос экологии у нас стоит остро. Что делают власти для того, чтобы решить проблему, и что для этого готовы делать вы?

