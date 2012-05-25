Власти столицы модернизируют ЗИЛ

Сбербанк и власти Москвы создают СП по развитию ЗИЛа, передает сегодня РИА Новости. Планируется, что инвестиции в проект составят 12 млрд рублей.

Сегодня между Сбербанком и правительством столицы было заключено соглашение о развитии завода ЗИЛ, на базе которого создадут производство коммерческих автомобилей. В рамках соглашения будет создано СП, в котором Сбербанку будет принадлежать 51%, а правительству Москвы - 49%.

Создаваемое производство должно будет выйти на проектную мощность до 150 тысяч единиц в год. Точные параметры реализации проекта будут определены позже.

Мэр столицы заявил, что из-за неэффективного управления старейший автомобильный завод России весной прошлого года оказался на грани банкротства и власти города приняли решение о реанимации производства.

"Мы подписываем соглашение со Сбербанком о создании совместного предприятия, направленное на модернизацию ЗИЛа, на создание там площадки по производству коммерческих и легковых автомашин", - сказал Сергей Собянин.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, первые автомобили начнут выходить с конвейера в первом квартале 2013 года. Через три года планируется выйти на производственные мощности. Реализация проекта займет пять лет - с 2012 по 2017 год. Согласно проекту, на заводе будут собирать 100 тысяч легковых и 50 тысяч коммерческих автомобилей.