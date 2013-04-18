Форма поиска по сайту

18 апреля 2013, 10:52

Транспорт

Вход в Савеловский вокзал перекрыли из-за подозрительного пакета

Фото: ИТАР-ТАСС

Утром 18 апреля полицейские оцепили пригородные кассы Савеловского вокзала. Около 9.00 там обнаружили подозрительный пакет.

На место находки сразу вызвали кинологов, кроме того, был перекрыт главный вход в вокзал. По результатам обследования взрывчатых веществ и взрывных устройств эксперты не обнаружили.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по ЦФО, в 10.30 режим ограничения сняли.

В пресс-службе МЖД сообщили, что инцидент не повлиял на движение пригородных поездов. Все электрички следуют по графику.

