В саду имени Баумана появились камеры для подсчета посетителей

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В саду имени Баумана появились камеры, которые подсчитывают посетителей и умеют прогнозировать уровень посещаемости, сообщили M24.ru в пресс-службе ОАО "Роснано". Как пояснили в пресс-службе, проект реализует департамент культуры.
"Данные, которые поступают от счетчиков, отправляются в "облачный" сервис, который затем подсчитывает людей". Кроме того, "умные камеры" смогут определять популярность культурных мероприятий и оценивать эффективность рекламных и маркетинговых акций.
В пресс-службе "Роснано" M24.ru добавили, что алгоритмы камер помимо всего прочего позволяют определять забытые вещи, пожары, парковку в неположенном месте и превышение скорости.
Ранее M24.ru сообщало, что московские парки начинают оснащать дефибрилляторами - аппаратами электрического стимулирования работы сердца.
Сад имени БауманаСад в центре Москвы, расположенный на территории Басманного района между Старой Басманной и Новой Басманной улицами. Объект культурного наследия (памятник садово-паркового искусства регионального значения) с 1979 года.
История сада начинается в конце XVIII века, когда князь Петр Голицын подарил Москве часть своей усадьбы. Сад был открыт для свободного посещения. В начале XX века к саду были присоединены парки усадеб Чулковых-Ростопчиных и Левашовых.
В нынешних границах сад появился весной 1920 года под названием "Сад имени 1 мая". Позже к существующей территории была присоединена усадьба промышленника Стахеева. В 1922 году сад переименовали в честь Николая Баумана - рядом проходила одноименная улица.
На территории сада находятся кафе, открытая эстрада, детская площадка, грот XVIII века и бюст Баумана. На территории проводятся концерты и культурные мероприятия, летом - киносеансы под открытым небом.