В саду имени Баумана появились камеры для подсчета посетителей

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В саду имени Баумана появились камеры, которые подсчитывают посетителей и умеют прогнозировать уровень посещаемости, сообщили M24.ru в пресс-службе ОАО "Роснано". Как пояснили в пресс-службе, проект реализует департамент культуры.

"Данные, которые поступают от счетчиков, отправляются в "облачный" сервис, который затем подсчитывает людей". Кроме того, "умные камеры" смогут определять популярность культурных мероприятий и оценивать эффективность рекламных и маркетинговых акций.

В пресс-службе "Роснано" M24.ru добавили, что алгоритмы камер помимо всего прочего позволяют определять забытые вещи, пожары, парковку в неположенном месте и превышение скорости.

Ранее M24.ru сообщало, что московские парки начинают оснащать дефибрилляторами - аппаратами электрического стимулирования работы сердца.



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