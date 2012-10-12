Интернет-редакция русской службы радио "Свобода" прекращает работу

Фото: интернет-портал радио "Свобода"

Интернет-редакция русской службы радио "Свобода" прекращает свою работу. Совет управляющих вещанием при правительстве США поддержал решение некоммерческой корпорации "Радио Свобода" об увольнении российской интернет-редакции и прекращении вещания на средних волнах в России.

"Совет управляющих вещанием осуждает подавление свободного потока информации, которое имеет место в России" - сказал председатель Совета Майкл Линтон.

При этом Линтон сослался на новый закон, согласно которому вещающие в России СМИ не имеют права получать более 48% иностранного уставного капитала, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на BBC.

Для соблюдения независимости радиостанции от правительства США, корпорацию финансирует межпартийный Совет управляющих вещанием.

Напомним, ранее стало известно, что с 10 ноября радио "Свобода" перестает вещать в России на средних волнах, но будет продолжать работу в интернете.