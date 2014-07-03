eBay начнет сотрудничать с российскими интернет-магазинами

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В сентябре 2014 года сервис интернет-торговли eBay планирует открыть на своей площадке продажи для российских интернет-магазинов, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на главу "eBay Россия" Владимира Долгова.
Возможность продавать товары будет открыта для всех интернет-магазинов, которыми управляют юридические лица. Доставлять посылки будет "Почта России" и несколько курьерских служб.
На данный момент на сайте нельзя выставлять фиксированную цену товара в рублях и обеспечивать доставку по России.
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Как отметил Долгов, год назад eBay уже пробовал продавать некоторые российские товары, но проект не увенчался успехом.
Напомним, что официально eBay появился на российском рынке в 2010 году, когда был запущен русифицированный сайт интернет-аукциона. Летом 2012 года компания открыла представительство в России.
В конце 2013 года eBay принимал от россиян около 90 тысяч заказов в сутки.