Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

03 июля 2014, 20:12

eBay начнет сотрудничать с российскими интернет-магазинами

Россия интернет-магазины eBay

Фото: ИТАР-ТАСС

В сентябре 2014 года сервис интернет-торговли eBay планирует открыть на своей площадке продажи для российских интернет-магазинов, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на главу "eBay Россия" Владимира Долгова.

Возможность продавать товары будет открыта для всех интернет-магазинов, которыми управляют юридические лица. Доставлять посылки будет "Почта России" и несколько курьерских служб.

На данный момент на сайте нельзя выставлять фиксированную цену товара в рублях и обеспечивать доставку по России.

Ссылки по теме

Как отметил Долгов, год назад eBay уже пробовал продавать некоторые российские товары, но проект не увенчался успехом.

Напомним, что официально eBay появился на российском рынке в 2010 году, когда был запущен русифицированный сайт интернет-аукциона. Летом 2012 года компания открыла представительство в России.

В конце 2013 года eBay принимал от россиян около 90 тысяч заказов в сутки.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать