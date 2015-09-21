Более 5,5 миллиона россиян сделали прививки от гриппа - Роспотребнадзор

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В России на данный момент общая численность получивших прививку против гриппа составляет около 4 процентов от общей численности населения или 5,5 миллиона человек. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попован а Всероссийском селекторном совещании о ходе прививочной кампании в РФ, передает "Интерфакс".

По ее словам, в том числе привито более 3 миллионов детей и 2,5 миллиона взрослых.

Попова добавила, что около 100 тысяч человек в 43 регионах России привиты за счет работодателей.

Напомним, в сентябре в столице началась сезонная вакцинация от гриппа. Чтобы сделать прививку, необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту прикрепления.

Первые партии вакцины против сезонного гриппа уже поступили в столичные медучреждения. В ее состав вошли три новых штамма вируса гриппа. Защита от инфекции после прививки длится 7-9 месяцев, поэтому вакцинацию необходимо проводить ежегодно.

Добавим, в 2014 году 30 процентов населения Москвы привились от гриппа, тогда как в 2013 году этот показатель составлял 23 процента.